Умер продюсер «Нечто» и «Выпускника» Лоуренс Турман

Американский продюсер Лоуренс Турман умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его семью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Buckner / Getty Images Фото: Michael Buckner / Getty Images

Лоуренс Туман скончался в субботу, 1 июля, в больнице в одном из округов Лос-Анджелеса. Причины смерти не уточняются.

Лоуренс Турман родился 28 ноября 1926 года в Лос-Анджелесе. Он был продюсером фильмов «Сладкий яд» (1968), «Короткое замыкание» (1986), «Нечто» (1982), «Американская история X» (1998) и других. В 1967 году господин Турман был номинирован на премию «Оскар» за фильм «Выпускник».

Олеся Павленко