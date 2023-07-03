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Умер продюсер «Нечто» и «Выпускника» Лоуренс Турман

Американский продюсер Лоуренс Турман умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его семью.

Фото: Michael Buckner / Getty Images

Фото: Michael Buckner / Getty Images

Лоуренс Туман скончался в субботу, 1 июля, в больнице в одном из округов Лос-Анджелеса. Причины смерти не уточняются.

Лоуренс Турман родился 28 ноября 1926 года в Лос-Анджелесе. Он был продюсером фильмов «Сладкий яд» (1968), «Короткое замыкание» (1986), «Нечто» (1982), «Американская история X» (1998) и других. В 1967 году господин Турман был номинирован на премию «Оскар» за фильм «Выпускник».

Олеся Павленко

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