«Межгосметиз-Мценск» получил несварение

Как стало известно «Ъ-Черноземье», производитель сварочных электродов и проволоки в Орловской области АО «Межгосметиз-Мценск» американской Lincoln Electric так и не смог приступить к работе после временной остановки предприятия в прошлом году. По мнению экспертов, рынок сварочных материалов демонстрирует «здоровую стабильность», но освобождение ниши из-за сокращения импорта делает актуальным возможный перезапуск «Межгосметиз-Мценска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Крупный российский производитель сварочных электродов и проволоки АО «Межгосметиз-Мценск» (Орловская область, принадлежит американской Lincoln Electric) так и не возобновил деятельность после временного простоя. Об этом рассказали в администрации Мценска. «Компания приостановила свою деятельность в июле прошлого года. Причиной были логистические сложности, появившиеся после введения странами Запада и США санкций против России. До настоящего времени предприятие не восстановило свою деятельность»,— рассказал мэр Мценска Николай Кочетаев, выразив надежду на возобновление деятельности одного из крупнейших предприятий города.

В пресс-службе правительства Орловской области информацию подтвердили, отметив, что о дальнейших планах возобновления работы руководство компании не сообщало. О том, планирует ли Lincoln Electric продать орловский актив, властям также неизвестно. Телефоны МГМ не отвечали в течение недели. Безответным остался и запрос «Ъ-Черноземье» в Lincoln Electric.

В марте 2022 года пресс-служба Lincoln Electric опубликовала заявление о прекращении деятельности компании в России. «Мы глубоко опечалены трагедией и гуманитарным кризисом, разворачивающимися на Украине, поэтому вынуждены прекратить свою деятельность, чтобы соответствовать нашим ценностям и главному принципу — "Золотому правилу"»,— отметил тогда председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор компании Кристофер Л. Мейпс.

Чуть позднее в АО «Межгосметиз-Мценск» был объявлен простой для части работников до 1 июня, рассказывал в интервью «Ъ-Черноземье» губернатор Андрей Клычков. «Но простой был связан исключительно с логистикой, никаких политических предпосылок не было. У предприятия не было части необходимых материалов для производства сварочных электродов. Сейчас они возобновляют деятельность, восполнив недостающие запасы»,— сообщал тогда господин Клычков.

АО «Межгосметиз-Мценск» зарегистрировано в Мценске в 2002 году. Компания работала с 1999 года на базе Мценского завода текстильного машиностроения. Основное направление деятельности — производство сварочных материалов (электродов общего и специального назначения, сварочной омедненной проволоки, порошковой проволоки, сварочной нержавеющей проволоки). В сентябре 2018 года компания запустила производство порошковых проволок более чем за $1,5 млрд. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка общества уменьшилась с 1,8 млрд руб. до 737 млн руб., компания впервые с 2013 года сработала с убытком — он составил 108 млн руб. против чистой прибыли 101,1 млн руб. в 2021-м.

Lincoln Electric Company (штаб-квартира в Кливленде, штат Огайо, США) основана в 1895 году. Объединяет 71 производственное предприятие в 20 странах мира. Производит оборудование и материалы для сварки, которые применяются в машиностроении, судостроении, автомобилестроении, строительстве трубопроводов, в обрабатывающей промышленности. В 2022 году объем чистых продаж компании составил $3,8 млрд. Доля чистых продаж Lincoln Electric в России составляла менее 1% от общемировых. Lincoln Electric купила ОАО «Межгосметиз-Мценск» и его торговый дом в 2010 году. До этого предприятие принадлежало российским физлицам.

Объем потребления сварочных материалов в России составляет примерно 100-105 тыс. т в год, из которых около 30% до недавнего времени удовлетворялось за счет импортных поставок, отметил промышленный эксперт Леонид Хазанов. Цены на сварочные материалы в РФ по сравнению с досанкционным периодом растут из-за сокращения поставок из Европы и Японии. Помимо АО «Межгосметиз-Мценск» на этом рынке работают ООО «Свармонтажстрой», ООО «Лосиноостровский электродный завод», ЭСАБ-СВЭЛ и другие компании.

«Санкции привели к краткосрочному дефициту определенной категории материалов с уникальными свойствами, которые используются при ремонте изделий, произведенных в западных странах, однако за счет новых логистических маршрутов и возможностей импорта воздействие этого дефицита удалось смягчить»,— отметила директор по стратегическим проектам национальной школы сварки «РВТ» Наталья Павленко.

Она добавила, что сегодня российский рынок сварочных материалов в большей степени контролируется компаниями из Китая, Кореи и России и демонстрирует «здоровую стабильность».

Леонид Хазанов находит совершенно различными ситуации в отдельных сегментах внутреннего рынка сварочных материалов. «Если число заказов на них со стороны строительства сократилось из-за имеющегося спада, то в промышленности, наоборот, оно возрастает»,— подчеркнул эксперт. Приход нового инвестора в «Межгосметиз-Мценск» и перезапуск предприятия ему кажется логичным в связи с освобождением из-за сокращения импорта ниши на рынке сварочных материалов.

В 2022 году целый ряд зарубежных компаний, владеющих активами в Черноземье, заявили о намерении оставить российский рынок. Некоторые уже сменили собственника, другие все еще ищут инвесторов, которым можно было бы передать бизнес. В числе первых оказалась норвежская медийная компания Amedia, передавшая контрольный пакет акций типографии АО «Прайм принт Воронеж» (сейчас — ООО «Прайм принт Воронеж») воронежскому издателю и публицисту Александру Лапину.

Американская компания Honeywell (известна обслуживанием военных заказов США, в РФ производила средства индивидуальной защиты, системы автоматизации и контроля, в том числе приборы учета газа) закрыла свое предприятие в ОЭЗ «Липецк» (сейчас принадлежит ГК «Арнест»). В поисках инвестора находятся датский производитель пива Carlsberg Group, владеющий воронежским пивоваренным заводом «Балтика», и французский производитель молочных и растительных продуктов Danone, которому в Черноземье принадлежит крупный актив — молочный комбинат «Липецкий».

Завод ООО «Воронежский трансформатор» немецкой Siemens Energy c октября 2022 года принадлежит структуре «Интер РАО» — «РАО Интертех Б.В.» (зарегистрирована в Нидерландах).

Егор Ардашев