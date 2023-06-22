Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Межгосметиз-Мценск» получил несварение

Орловской площадке Lincoln Electric не удалось перезапустить производство электродов

Как стало известно «Ъ-Черноземье», производитель сварочных электродов и проволоки в Орловской области АО «Межгосметиз-Мценск» американской Lincoln Electric так и не смог приступить к работе после временной остановки предприятия в прошлом году. По мнению экспертов, рынок сварочных материалов демонстрирует «здоровую стабильность», но освобождение ниши из-за сокращения импорта делает актуальным возможный перезапуск «Межгосметиз-Мценска».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Крупный российский производитель сварочных электродов и проволоки АО «Межгосметиз-Мценск» (Орловская область, принадлежит американской Lincoln Electric) так и не возобновил деятельность после временного простоя. Об этом рассказали в администрации Мценска. «Компания приостановила свою деятельность в июле прошлого года. Причиной были логистические сложности, появившиеся после введения странами Запада и США санкций против России. До настоящего времени предприятие не восстановило свою деятельность»,— рассказал мэр Мценска Николай Кочетаев, выразив надежду на возобновление деятельности одного из крупнейших предприятий города.

Как орловский губернатор собирался бороться с санкциями

В пресс-службе правительства Орловской области информацию подтвердили, отметив, что о дальнейших планах возобновления работы руководство компании не сообщало. О том, планирует ли Lincoln Electric продать орловский актив, властям также неизвестно. Телефоны МГМ не отвечали в течение недели. Безответным остался и запрос «Ъ-Черноземье» в Lincoln Electric.

В марте 2022 года пресс-служба Lincoln Electric опубликовала заявление о прекращении деятельности компании в России. «Мы глубоко опечалены трагедией и гуманитарным кризисом, разворачивающимися на Украине, поэтому вынуждены прекратить свою деятельность, чтобы соответствовать нашим ценностям и главному принципу — "Золотому правилу"»,— отметил тогда председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор компании Кристофер Л. Мейпс.

Чуть позднее в АО «Межгосметиз-Мценск» был объявлен простой для части работников до 1 июня, рассказывал в интервью «Ъ-Черноземье» губернатор Андрей Клычков. «Но простой был связан исключительно с логистикой, никаких политических предпосылок не было. У предприятия не было части необходимых материалов для производства сварочных электродов. Сейчас они возобновляют деятельность, восполнив недостающие запасы»,— сообщал тогда господин Клычков.

АО «Межгосметиз-Мценск» зарегистрировано в Мценске в 2002 году. Компания работала с 1999 года на базе Мценского завода текстильного машиностроения. Основное направление деятельности — производство сварочных материалов (электродов общего и специального назначения, сварочной омедненной проволоки, порошковой проволоки, сварочной нержавеющей проволоки). В сентябре 2018 года компания запустила производство порошковых проволок более чем за $1,5 млрд. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка общества уменьшилась с 1,8 млрд руб. до 737 млн руб., компания впервые с 2013 года сработала с убытком — он составил 108 млн руб. против чистой прибыли 101,1 млн руб. в 2021-м.

Lincoln Electric Company (штаб-квартира в Кливленде, штат Огайо, США) основана в 1895 году. Объединяет 71 производственное предприятие в 20 странах мира. Производит оборудование и материалы для сварки, которые применяются в машиностроении, судостроении, автомобилестроении, строительстве трубопроводов, в обрабатывающей промышленности. В 2022 году объем чистых продаж компании составил $3,8 млрд. Доля чистых продаж Lincoln Electric в России составляла менее 1% от общемировых. Lincoln Electric купила ОАО «Межгосметиз-Мценск» и его торговый дом в 2010 году. До этого предприятие принадлежало российским физлицам.

Объем потребления сварочных материалов в России составляет примерно 100-105 тыс. т в год, из которых около 30% до недавнего времени удовлетворялось за счет импортных поставок, отметил промышленный эксперт Леонид Хазанов. Цены на сварочные материалы в РФ по сравнению с досанкционным периодом растут из-за сокращения поставок из Европы и Японии. Помимо АО «Межгосметиз-Мценск» на этом рынке работают ООО «Свармонтажстрой», ООО «Лосиноостровский электродный завод», ЭСАБ-СВЭЛ и другие компании.

«Санкции привели к краткосрочному дефициту определенной категории материалов с уникальными свойствами, которые используются при ремонте изделий, произведенных в западных странах, однако за счет новых логистических маршрутов и возможностей импорта воздействие этого дефицита удалось смягчить»,— отметила директор по стратегическим проектам национальной школы сварки «РВТ» Наталья Павленко.

Она добавила, что сегодня российский рынок сварочных материалов в большей степени контролируется компаниями из Китая, Кореи и России и демонстрирует «здоровую стабильность».

Леонид Хазанов находит совершенно различными ситуации в отдельных сегментах внутреннего рынка сварочных материалов. «Если число заказов на них со стороны строительства сократилось из-за имеющегося спада, то в промышленности, наоборот, оно возрастает»,— подчеркнул эксперт. Приход нового инвестора в «Межгосметиз-Мценск» и перезапуск предприятия ему кажется логичным в связи с освобождением из-за сокращения импорта ниши на рынке сварочных материалов.

В 2022 году целый ряд зарубежных компаний, владеющих активами в Черноземье, заявили о намерении оставить российский рынок. Некоторые уже сменили собственника, другие все еще ищут инвесторов, которым можно было бы передать бизнес. В числе первых оказалась норвежская медийная компания Amedia, передавшая контрольный пакет акций типографии АО «Прайм принт Воронеж» (сейчас — ООО «Прайм принт Воронеж») воронежскому издателю и публицисту Александру Лапину.

Как американский завод под Липецком начал менять профиль

Американская компания Honeywell (известна обслуживанием военных заказов США, в РФ производила средства индивидуальной защиты, системы автоматизации и контроля, в том числе приборы учета газа) закрыла свое предприятие в ОЭЗ «Липецк» (сейчас принадлежит ГК «Арнест»). В поисках инвестора находятся датский производитель пива Carlsberg Group, владеющий воронежским пивоваренным заводом «Балтика», и французский производитель молочных и растительных продуктов Danone, которому в Черноземье принадлежит крупный актив — молочный комбинат «Липецкий».

Завод ООО «Воронежский трансформатор» немецкой Siemens Energy c октября 2022 года принадлежит структуре «Интер РАО» — «РАО Интертех Б.В.» (зарегистрирована в Нидерландах).

Егор Ардашев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...