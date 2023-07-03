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Коммерсантъ FM
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В Коми произошел разлив нефтесодержащей жидкости в реку

В городском округе Усинск в Коми произошел разлив нефтесодержащей жидкости в реку Колва. Причиной стал «отказ промыслового трубопровода» ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении, сообщило региональное правительство.

В связи с инцидентом введен режим повышенной готовности. На месте разлива работает мэр Усинска Николай Такаев, говорится в сообщении регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». К устранению последствий разлива привлечены 18 человек и четыре единицы техники.

Другие подробности не приводятся. Неизвестно, сколько нефтесодержащей жидкости попало в реку. МЧС, прокуратура и другие ведомства не сообщали о происшествии.

«Нобель Ойл» осваивает ряд месторождений в Коми и ХМАО-Югре, добыча входящих в нее недропользователей «Нефтус» и «Колванефть» составляла около 350 тыс. тонн по итогам 2021 года, извлекаемые запасы компании — около 87 млн тонн нефти. Согласно бухгалтерской отчетности, выручка «Нефтуса» по итогам 2022 года составила 3 млрд руб., чистая прибыль — 516 млн руб., выручка «Колванефти» — 18,8 млрд руб., компания зафиксировала убыток в размере 1,7 млрд руб.

О смене владельца компании «Нобель-Ойл» — в материале «Ъ» «"Нобель Ойл" добыла нового владельца».

Леонид Уварчев

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