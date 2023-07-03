5,4 процента составила в июне базовая инфляция в зоне евро (без учета цен на энергоносители и продовольствие), сообщает Евростат. В Capital Economics полагают, что ускорение базовой инфляции после трехмесячного замедления может подтолкнуть ЕЦБ к новому повышению процентных ставок в июле. Впрочем, европейский регулятор может смягчить подход к борьбе с ростом цен ради сохранения экономического роста (см. “Ъ” от 28 июня). Общая инфляция в зоне евро в июне снизилась до минимума с января 2022 года — до 5,5% (6,1% в мае), во многом это обеспечено резким снижением цен на энергоносители: на 5,6% в июне (год к году) после падения на 1,8% в мае.