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Российские врачи останутся в девяностых

Минздрав не готов использовать новую Международную классификацию болезней

Минздрав РФ еще не принял решение о сроках и условиях перехода на новую Международную классификацию болезней (МКБ-11), сообщили “Ъ” в ведомстве,— рассмотрение этого вопроса отложено до 2025 года. Ранее РПЦ и ряд депутатов призвали «выйти» из МКБ-11, а министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия не обязана применять классификацию «в полном формате». Основным камнем преткновения стали изменения МКБ, связанные с медицинским подходом к транссексуализму (теперь это не болезнь, а состояние) и педофилии (которую предложено считать «педофильным расстройством»). Опрошенные “Ъ” медики называют критику МКБ-11 «чистой воды популизмом и дезинформацией» либо «некомпетентностью».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Международная классификация болезней представляет собой набор групп заболеваний; каждой болезни или состоянию внутри группы присвоен свой код. Это «универсальный язык», на котором врачи разных стран могут общаться друг с другом, объясняет директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. А доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов добавляет: МКБ является инструментом сбора статистики, с помощью которой государство закладывает в бюджет определенные расходы на лечение того или иного расстройства и обменивается информацией с другими странами.

Десятый вариант классификации болезней (МКБ-10) вступил в силу в 1990 году. А уже в 2000 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анонсировала начало работы над одиннадцатым пересмотром. Она длилась 18 лет; новая МКБ-11 была утверждена в 2019 году.

Как и весь мир, Россия начала переход на МКБ-11 с 1 января 2022 года — согласно распоряжению правительства РФ №2900-р. На так называемый переходный период ВОЗ отвела три года.

МКБ-10 содержала 14 тыс. кодов, а в МКБ-11 их 55 тыс. Например, группа «Психические, поведенческие расстройства или нарушения развития нервной системы» пополнилась 15 новыми диагнозами, в том числе синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ); дисморфическим расстройством (одержимость исправлением незаметных окружающим недостатков в своей внешности); расстройством патологического накопительства; игровым расстройством (зависимость от компьютерных игр).

Также в МКБ-11 появился новый раздел «Состояния, связанные с сексуальным здоровьем». В подраздел «гендерные несоответствия» перенесли транссексуализм и гермафродитизм, а сами понятия уточнили — их больше не считают нарушением или расстройством. Психиатр-сексолог Олег Старостин объясняет: ВОЗ ввела такую формулировку, чтобы люди, не обладающие психиатрическим диагнозом, могли рассчитывать на медпомощь — в частности, на гендерный переход. Также изменились формулировки, касающиеся педофилии. В МКБ-9 она была определена как «половое извращение», а МКБ-10 — как «сексуальная тяга к детям». А в МКБ-11 говорится про «педофильное расстройство».

Именно эти два изменения, связанные с подходами к транссексуализму и педофилии, вызывали в России критику МКБ-11.

В марте председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выступил в Госдуме с предложением «выйти» из МКБ-11, заявив, что она продвигает «чуждые» стране ценности. Новая классификация, по его словам, рассматривает «различные формы извращений», в частности, педофилию, «как отклонения только в том случае, если педофил чувствует дискомфорт от этого». Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова по этой же причине выступила с предложением ввести мораторий на МКБ-11. А некоторые противники новой классификации напоминали, что когда-то из МКБ-10 убрали гомосексуальность, после чего она перестала считаться болезнью.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола

Роман Сулейманов объясняет, что «педофильное расстройство» по-прежнему классифицируется в разделе парафилий (сексуальных девиаций). МКБ-11 добавляет к предыдущему определению уточнение, что диагноз исключает отношения между несовершеннолетними сверстниками. Также он должен кодироваться, если взрослый человек испытывает влечение к несовершеннолетним, страдает от осознания и озабоченности этим состоянием либо совершает конкретные действия в отношении несовершеннолетних. «Никаких признаков "нормализации" или декриминализации педофилии я здесь не вижу,— говорит доцент кафедры психиатрии РУДН.— Диагноз "педофилия" не является синонимом невменяемости и не освобождает от уголовной ответственности в случае сексуального насилия над детьми. В то же время своевременное выявление и лечение людей с педофильным расстройством помогает предотвратить и сократить количество преступлений сексуального характера против детей. Домыслы о том, что ВОЗ якобы "планирует легализовать педофилию" или "вычеркнула транссексуальность и гомосексуализм из списка болезней" — это чистой воды популизм и дезинформация».

Олег Старостин отмечает, что МКБ-11 основана на самых современных научных данных: для ее формирования ВОЗ привлекала лучших экспертов в области науки и практики. «То, что некоторые коллеги не согласны с этим, говорит об их желании угодить российской власти,— считает эксперт.— Некомпетентность тоже нельзя исключать. Потому что квалифицированные специалисты в области психиатрии и других направлений уже давно опираются на МКБ-11».

Ситуация вновь обсуждалась на днях в Госдуме — в связи с законопроектом о запрете на операции по смене пола. Тогда министр здравоохранения Михаил Мурашко в ответ на критику депутатов заявил, что наша страна не обязана применять новую МКБ-11 «в полном формате».

“Ъ” обратился за пояснениями в Минздрав РФ. Там сообщили, что «в настоящее время решение о сроках и условиях окончательного перехода на МКБ-11 не принято», а рассмотрение этого вопроса отложено до 2025 года.

Также ведомство сослалось на позицию ведущих экспертов НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, согласно которой термин «гендерное несоответствие» равнозначен клиническому диагнозу «транссексуализм». «Это значит, что, вопреки опасениям общества, диагноз "транссексуализм" не удален из МКБ-11,— заявили в пресс-службе ведомства.— Наличие данных состояний и в МКБ-10, и в МКБ-11 как в классификациях болезней подразумевает, что вышеуказанные состояния не перестанут считаться расстройствами и не преобразуются в варианты нормы. Независимо от того, какая классификация используется для статистического учета — МКБ-10 или МКБ-11,— пациентам с данными состояниями надлежит оказывать медицинскую, в том числе психиатрическую помощь».

Наталья Костарнова

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