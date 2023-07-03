Причины стали обязательными

Страховые компании не могут без объяснения причин отказать арбитражным управляющим (АУ) в страховании их ответственности в делах о банкротстве — неважно, основная это страховка АУ или дополнительная. Иначе, по мнению Верховного суда (ВС), это дискриминация и злоупотребление правом. Юристы и сами управляющие отмечают, что ВС пытается решить проблему вместо законодателя, и опасаются, что эта позиция приведет к росту страховых тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ВС рассмотрел вопрос о правомерности отказа страховой компании заключить договор с арбитражным управляющим — знаковое решение вынесено по иску Ильи Матиняна, который обратился в АО «Д2 Страхование» за дополнительным страхованием своей ответственности на полгода. Управляющий исходил из того, что компания предоставляет такой вид страхования, на ее сайте размещены правила для него и форма договора. Но «Д2 Страхование» отказало без объяснения причин, отметив лишь, что «обязанность заключить договор страхования ответственности законом вменена АУ, но не страховщику». Претензия Ильи Матиняна тоже была отклонена, и он обратился в суд.

Арбитражные суды трех инстанций признали отказ законным, согласившись с отсутствием у страховщиков обязанности заключать такие договоры и добавив, что у АУ уже есть основная страховка в другой компании. Илья Матинян обжаловал это в ВС, и спор был передан в экономколлегию. В итоге доводы управляющего были поддержаны, хотя дело и направили на новое рассмотрение. ВС подчеркнул, что по ст. 24.1 закона о банкротстве АУ обязаны страховать свою ответственность, а в ряде случаев покупать еще и дополнительную страховку для покрытия возможных убытков, причиненных участникам банкротных дел. Это обязательное условие для назначения на процедуры банкротства, обеспечивающее «допуск к профессии», указала коллегия. Причем наличие у управляющего основной страховки не является основанием для отказа в дополнительной — «закон не ограничивает АУ» в праве дополнительно страховаться в нескольких компаниях, а отсутствие договора «может блокировать осуществление АУ деятельности в конкретном деле» и стать причиной его отстранения от процедуры или даже для привлечения к административной ответственности, отметил ВС.

Коллегия напомнила о позиции Конституционного суда, что свобода заключения договора «не является абсолютной, не должна вести к отрицанию или умалению других прав и свобод». Компания, обладающая лицензией и правом на страхование ответственности АУ, «объявившая об этом публично», не вправе без указания причин отказать в заключении договора, подчеркнул ВС, иначе это «нарушает принцип равенства между арбитражными управляющими как клиентами страховщика». Условия для различных субъектов могут быть неодинаковы, но «не могут быть произвольными», однако страховщик «не мотивировал свой отказ» и не представил каких-либо обосновывающих его доказательств. Это «свидетельствует о дискриминации» и «необоснованной избирательности в клиентах», «противоречит принципам добросовестности и разумности» и «является одним из случаев злоупотребления правом», резюмировал ВС.

Юристы и АУ рады, что ВС обратил внимание на сложности страхования управляющих. «Это одна из самых серьезных проблем для практикующих специалистов»,— подчеркивает глава правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский. Советник BGP Litigation Антон Помазан отмечает, что «крайне мало страховых организаций предлагает такой вид страхования», а «избирательный подход к обращающимся к ним АУ позволял страховщикам уменьшать многочисленные риски». Вероятно, теперь небольшой круг страховых компаний, работающих с АУ, станет еще уже, допускает он — решение ВС лишь «формально упростит» возможность АУ застраховаться, но вряд ли глобально решит проблему, а может ее и усугубить за счет введения страховщиками заградительных тарифов (см. «Ъ-Онлайн»).

Анна Занина