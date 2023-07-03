Адвокат нашла общий язык с обвинением

Как стало известно “Ъ”, столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу адвоката коллегии «Веселова и партнеры» Юлии Лыги и направила материалы расследования в Таганский суд Москвы. Дело госпожи Лыги, которой инкриминируется хищение 62,5 млн руб. у ее бывшего подзащитного, экс-полковника МВД Евгения Кашматова, отбывающего срок за получение взяток, было выделено в отдельное производство, после того как она признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Двое других фигурантов — бывший советник командования одной из столичных воинских частей Ольга Раслина и ее муж адвокат Виктор Раслин — претензии следствия отвергают и в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), фигурантами которого стали 38-летняя адвокат коллегии «Веселова и партнеры» Юлия Лыга, Ольга Раслина, ее муж Виктор Раслин, а также посредники Сергей Котов и Михаил Нечаев, было возбуждено руководителем ГСУ СКР по Москве Андреем Стрижовым 17 марта 2022 года. В деле сейчас 30 томов. Первой с ними ознакомилась адвокат Лыга, заключившая досудебное соглашение. Ее дело в суде будет рассмотрено в особом порядке.

Как следует из материалов уголовного дела, госпожа Лыга вместе с подельниками изготовила подложный договор займа от 8 сентября 2017 года между Сергеем Котовым и отбывающим наказание экс-полицейским Евгением Кашматовым, а также фальшивую расписку, из которой следовало, что полковник якобы взял в долг у господина Котова 80 млн руб. и обязался вернуть деньги в течение трех лет. Однако своих обязательств офицер, по версии мошенников, не выполнил. С этой распиской Сергей Котов с подачи госпожи Лыги обратился с иском в Зюзинский райсуд Москвы о взыскании долга с господина Кашматова. В мае 2021 года суд вынес решение в пользу заявителя. Помимо этого господин Котов получил еще и исполнительный лист для принудительного взыскания долга в кратчайшие сроки. Все это позволило истцу вместе с введенным в заблуждение судебным приставом ГУФССП России по Москве изъять денежные средства полковника, находившиеся в банковской ячейке одного из филиалов Альфа-банка. В ней хранилось €177 тыс., $629,6 тыс. и почти 24 млн руб.

Однако, как выяснилось позже, на эти средства летом 2021 года уже был наложен арест Королевским горсудом Московской области по иску областной прокуратуры. Между тем пристав, по версии следствия, обменял иностранную валюту по курсу Сбербанка, в результате чего получил 62,5 млн руб., которые и раскидал на различные счета, предоставленные ему госпожой Лыгой, господами Котовым и Нечаевым, а также супругами Раслиными. В итоге, как считает следствие, злоумышленники причинили государству ущерб на указанную сумму.

Напомним, бывший сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве полковник полиции Евгений Кашматов был обвинен следствием в том, что совместно со своим коллегой из главного управления собственной безопасности МВД полковником полиции Дмитрием Атаевым получил в несколько траншей 20 млн руб. от руководителя АО «Компания "ЭМК-Инжиниринг"» Андрея Чеснокова за прекращение проверки по фактам неуплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) компании. Посредником, по данным следствия, выступал бывший сотрудник правоохранительных органов Тимур Дзусов. Полковники вину в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) отрицали, но суд приговорил их к 11 годам колонии строгого режима и 100 млн руб. штрафа каждого. Именно в ходе расследования «полицейского» дела и стало известно о хранившихся в банковской ячейке денежных средствах полковника Кашматова, которые прокуратура намеревалась конфисковать в пользу государства.

Как следует из материалов дела, адвокат Лыга хорошо знала о количестве хранившихся в ячейке денег, так как одно время представляла интересы осужденного полковника Кашматова. Когда же было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из ячейки, Юлия Лыга, по версии следствия, формально действуя в интересах осужденного Кашматова, для придания законности случившемуся решила выступить в интересах осужденного и успела восстановить сроки обжалования в Мосгорсуде решения Зюзинского суда о наложении ареста на деньги. Однако еще до рассмотрения жалобы сотрудники ФСБ задержали адвоката.

Юрий Сенаторов