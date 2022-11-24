УДО с видом на СВО

Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего сотрудника ФСКН, а впоследствии предпринимателя Тимура Дзусова. В 2021 году он был осужден за участие в коррупционной схеме, но, поскольку заключил сделку с прокуратурой, получил четыре года, тогда как другие офицеры сели на 11 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Дзусов сказал, что в случае освобождения готов отправиться офицером в Донбасс

Фото: Алексей Соковнин Тимур Дзусов сказал, что в случае освобождения готов отправиться офицером в Донбасс

Фото: Алексей Соковнин

Из ходатайства адвоката Виталия Карпова следовало, что 19 января 2021 года Тимур Дзусов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Непосредственно он поучаствовал в передаче взяток заместителю начальника 11-го отдела управления «Ц» главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД РФ Дмитрию Атаеву и начальнику 12-го отдела 4-й оперативно-разыскной части московского УЭБиПК Евгению Кашматову от топ-менеджера АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова.

Руководство АО подозревалось в хищении средств у главного военно-строительного управления Минобороны при возведении различных военных объектов, в связи с чем в компании были назначены проверки. Они могли завершиться возбуждением уголовного дела, чем и решили воспользоваться полковники Атаев и Кашматов. Вести переговоры с предпринимателями Дмитрий Атаев предложил Тимуру Дзусову, которого хорошо знал еще по учебе в военном училище. Однако запрошенная сумма 20 млн руб. не устроила господина Чеснокова, который написал заявление в ФСБ.

В середине декабря 2018 года господин Дзусов был задержан при получении денег от Андрея Чеснокова. Сразу после этого он, согласившись сотрудничать со следствием, под контролем ФСБ передал 17 млн руб. (еще три оставил себе за посредничество) полковникам Атаеву и Кашматову, которых также взяли под стражу.

Обоих впоследствии приговорили к 11 годам заключения и штрафам по 100 млн руб. Поскольку господин Дзусов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, его уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Фигуранта осудили на четыре года.

Из оглашенного в суде ходатайства об УДО следовало, что приговор Тимура Дзусова вступил в законную силу в январе 2021 года, и он, учитывая время ареста, отбыл под стражей два года и десять месяцев, то есть больше половины срока. С учетом положительных характеристик и отсутствия взысканий адвокат Каспаров просил отпустить подзащитного на свободу.

Сам Тимур Дзусов заявил, что за время, проведенное в заключении, «полностью осознал содеянное». «Несмотря на поступавшие мне и членам моей семьи угрозы, я выполнил все условия досудебного соглашения о сотрудничестве»,— отметил Тимур Дзусов. По его словам, он вместе с супругой занимался благотворительностью. В частности, они перечислили в разное время на лечение детей 200 тыс., 300 тыс. и 60 тыс. руб.

Господин Дзусов добавил, что является кадровым военным и, если его призовут, может не только командовать мотострелковым взводом или ротой, но и сам управлять БМП или БТР. «Я полностью поддерживаю специальную военную операцию на Украине и готов в ней участвовать»,— заявил Тимур Дзусов, извинившись за преступление, которое он совершил ранее.

«Это черное пятно на моей душе,— подытожил Тимур Дзусов,— извиняюсь за содеянное и обещаю, что больше это не повторится».

Выступивший следом представитель УФСИН подтвердил слова адвоката Каспарова о том, что в управлении нет претензий к осужденному. «Он не нарушает распорядок, всегда опрятен, уважителен и вежлив»,— отметил офицер, добавив, что господин Дзусов регулярно занимается спортом, интересуется классической и исторической литературой.

Судья Елена Галиханова удовлетворила заявление защиты, правда, на свободу господин Дзусов выйдет через десять дней, когда решение вступит в силу.

Алексей Соковнин