Вместо депутата ГД Гаврилова главой Межпарламентской ассамблеи православия избран польский депутат

Президентом Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) избран депутат польского парламента. Он сменит на этом посту депутата Государственной думы Сергея Гаврилова, который был президентом МАП с 2018 года. Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в МАП, польского парламентера зовут Евгений Чиквин. Российская, белорусская и сирийская делегации не были допущены на заседание 30-й Генеральной ассамблеи МАП в Греции, сообщила «Ъ» пресс-служба господина Гаврилова.

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«На прошедшее заседание Генеральной ассамблеи МАП, подготовка к которому проводилась греческой стороной под давлением Украины, поддерживаемой американскими дипломатами и лояльными СМИ, не были допущены делегации из России, Белоруссии и Сирии... В ходе Генеральной ассамблеи на пост президента МАП был избран депутат польского парламента»,— говорится в пресс-релизе.

По информации пресс-службы, снять с поста главы МАП господина Гаврилова, а также вывести из руководства организации всех россиян потребовала украинская сторона. Отмечается, что в итоговую декларацию Генассамблеи МАП было внесено положение о «вторжении на Украину». При этом пресс-служба утверждает, что выступавшие на заседании депутаты избегали критики России и ее президента.

30-я Генассамблея МАП проходила с 29 июня по 2 июля. Членами организации являются 20 православных депутатов из разных стран. МАП была создана в 1994 году по инициативе греческих политиков, штаб-квартира организации находится в Афинах.

Эрдни Кагалтынов