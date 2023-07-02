Аттракцион «Солнце Москвы» остановился с людьми в кабинах

В Москве посетители аттракциона «Солнце Москвы» на ВДНХ более 30 минут провели в кабинах остановившегося колеса обозрения.

«Причиной остановки стало срабатывание защитной автоматики в связи с некорректными показаниями параметров работы аттракциона»,— заявили Telegram-каналу «Осторожно, Москва» в пресс-службе «Солнца Москвы». Там также уточнили, что посетителей позднее высадили с колеса обозрения в штатном порядке.

«Солнце Москвы» — самое высокое в Европе колесо обозрение высотой 140 метров, аттракцион был открыт в сентября 2022 года.

Александр Кислов