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Коммерсантъ FM
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Аттракцион «Солнце Москвы» остановился с людьми в кабинах

В Москве посетители аттракциона «Солнце Москвы» на ВДНХ более 30 минут провели в кабинах остановившегося колеса обозрения.

«Причиной остановки стало срабатывание защитной автоматики в связи с некорректными показаниями параметров работы аттракциона»,— заявили Telegram-каналу «Осторожно, Москва» в пресс-службе «Солнца Москвы». Там также уточнили, что посетителей позднее высадили с колеса обозрения в штатном порядке.

«Солнце Москвы» — самое высокое в Европе колесо обозрение высотой 140 метров, аттракцион был открыт в сентября 2022 года.

Александр Кислов

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