Справороссы берут самоотвод

В половине субъектов РФ, где 10 сентября пройдут прямые выборы губернаторов, завершился этап выдвижения кандидатов. Пока наиболее конкурентной выглядит кампания в Красноярском крае — там на руководящий пост претендуют семь человек. Тем временем партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) решила не выставлять кандидатов сразу в четырех регионах: Омской, Нижегородской и Смоленской областях, а также в Якутии. И не факт, что этот список окончательный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СРЗП Сергей Миронов считает, что в некоторых регионах эсерам следует умерить оппозиционный пыл и поддержать действующих губернаторов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Председатель СРЗП Сергей Миронов считает, что в некоторых регионах эсерам следует умерить оппозиционный пыл и поддержать действующих губернаторов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На минувшей неделе этап выдвижения кандидатов в губернаторы завершился в Магаданской, Новосибирской, Смоленской, Омской, Московской и Воронежской областях, Хакасии, Красноярском крае и Чукотском автономном округе.

В самых восточных регионах — на Колыме и Чукотке — кампания ожидаемо будет наименее конкурентной. Против магаданского губернатора Сергея Носова («Единая Россия») выдвинулись лидеры фракций КПРФ и ЛДПР в облдуме Сергей Гончаренко и Роман Исаев, а также предприниматель Олег Прикоки (СРЗП). С врио главы Чукотки Владиславом Кузнецовым (ЕР), который в марте сменил занимавшего пост с 2008 года Романа Копина, посоревнуются представители тех же трех партий: депутаты окружной думы Владимир Гольцов и Юлия Бутакова, а также директор местной почты Александр Семериков.

Для регистрации им всем нужно заручиться поддержкой местных глав и депутатов, чтобы пройти так называемый муниципальный фильтр. В Магаданской области он составляет 10% — это 15 подписей, которые нужно предоставить в избирком до 16 июля, на Чукотке — 9%, или 28 автографов (до 26 июля).

В Новосибирской области конкуренцию губернатору Андрею Травникову (ЕР) планируют составить депутат заксобрания Роман Яковлев (КПРФ), вице-спикер новосибирского горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), бизнесмен Владислав Плотников (СРЗП) и экс-депутат алтайского краевого заксобрания Андрей Щукин («Коммунисты России»). Для этого до 26 июля им нужно раздобыть 257 подписей муниципалов (5%).

Такое же количество соперников выдвинулось против воронежского губернатора Александра Гусева (ЕР). Помимо него на выборы заявились лидеры фракций КПРФ и ЛДПР в облдуме Андрей Рогатнев и Павел Большов, волонтер Ярослав Тарасов (СРЗП) и предприниматель Игорь Борисов («Родина»). «Новые люди», до последнего державшие интригу, от участия в гонке отказались: выяснилось, что воронежский депутат Госдумы Антон Ткачев, которого прочили в кандидаты, попросту не достиг необходимого возраста в 30 лет (ему 29). До 26 июля выдвиженцам нужно собрать 252 подписи (5%).

Весьма солидный пул кандидатов собирается и в Подмосковье. Там против губернатора Андрея Воробьева (ЕР) выдвинулись три депутата облдумы — Александр Наумов (КПРФ), Кирилл Жигарев (ЛДПР) и Анатолий Никитин (СРЗП), а также экс-депутат Госдумы от СПС, ныне депутат горсовета Долгопрудного Борис Надеждин («Гражданская платформа»). В Московской области муниципальный фильтр составляет 7%, или 90 подписей, которые нужно предоставить в комиссию до 6 июля. Господа Воробьев, Жигарев и Наумов, кстати, уже это сделали.

Самой же конкурентной кампанией на данный момент выглядят выборы главы Красноярского края. Против врио губернатора Михаила Котюкова (ЕР), который в апреле сменил «тяжеловеса» красноярской политики Александра Усса, выдвинулись сразу пять депутатов заксобрания: главы фракций КПРФ, ЛДПР и СРЗП Андрей Новак, Александр Глисков и Максим Маркерт, а также Денис Терехов («Новые люди») и Ирина Иванова («Зеленые»). Кроме того, от «Родины» на выборы идет экс-депутат Иван Серебряков. Чтобы попасть в бюллетень, каждому из них нужно заручиться поддержкой 5% муниципалов (280 автографов).

Любопытная ситуация складывается в Хакасии, где против губернатора от КПРФ Валентина Коновалова баллотируется депутат Госдумы от ЕР Сергей Сокол. Помимо депутатов местного парламента Михаила Молчанова (ЛДПР) и Ольги Ширковец (СРЗП), а также предпринимателя Алексея Хабарова («Родина») в гонку вступил однофамилец кандидата в президенты РФ на выборах-2018, бывший член КПРФ Владимир Грудинин. Его выдвинули «Коммунисты России», которых в КПРФ считают «спойлерами». Господин Коновалов сдал на проверку 123 подписи муниципалов (10%) и 1 июля стал первым зарегистрированным кандидатом, у остальных есть время до 16 июля.

На выборах губернатора Смоленской области пока больше всего представителей непарламентских партий: своих кандидатов выдвинули «Коммунисты России» (врач Роман Шклавец), «Родина» (пенсионер Игорь Ясинский) и Партия пенсионеров (глава реготделения Дмитрий Васильев). От думских партий против врио главы Василия Анохина (ЕР), который в марте сменил либерал-демократа Алексея Островского, баллотируются депутаты горсовета Смоленска Андрей Максимов (КПРФ) и Михаил Ковалев (ЛДПР). Фильтр здесь составляет 7%, или 140 подписей.

При этом СРЗП кандидата в смоленские губернаторы не выдвинула. Совет регионального отделения номинировал на эту роль главу ячейки Андрея Иванова, но федеральное руководство «рекомендовало иное решение», объяснил “Ъ” сам господин Иванов. Похожая ситуация сложилась и в Омской области: там эсеры решили поддержать врио губернатора Виталия Хоценко, который в марте сменил их однопартийца Александра Буркова. Конкуренцию врио в итоге планируют составить депутат Госдумы от КПРФ Андрей Алехин, депутат заксобрания от «Коммунистов России» Владимир Казанин и малоизвестный либерал-демократ Максим Макаленко. Кроме того, на омские выборы заявились еще четыре самовыдвиженца, но шансов преодолеть фильтр у них практически нет. Барьер здесь составляет 5% — это 210 подписей.

Добавим, что ранее эсеры отказались от борьбы за кресло главы Нижегородской области, объяснив этот шаг благодарностью в адрес губернатора-единоросса Глеба Никитина, который окружил заботой сопредседателя СРЗП Захара Прилепина после майского покушения. А 30 июня об аналогичном решении заявили и в Якутии. Поводом для этого стал мятеж ЧВК «Вагнер», которой ранее симпатизировали в СРЗП. По словам депутата Госдумы Федота Тумусова, после событий 23–24 июня руководство партии решило «не раскачивать лодку» и отказалось от планов выдвинуть своего кандидата против главы Якутии Айсена Николаева (ЕР).

Не исключено, что эсеры могут сойти с дистанции и в других регионах. Например, 3 июля завершается этап выдвижения в губернаторы Орловской области, но местная ячейка СРЗП до сих пор не выдвинула своего кандидата. Депутат облсовета и лидер орловских эсеров Руслан Перелыгин, который ранее говорил о намерении баллотироваться на этот пост, затруднился уточнить “Ъ”, будет ли он это делать, сказав, что «время еще есть».

При этом в федеральном руководстве СРЗП не связывают отказ от выдвижения своих кандидатов с последствиями мятежа. По словам секретаря президиума Центрального совета партии по политическим вопросам Дмитрия Гусева, подобной проблемы не существует, а партийцы на местах приняли решение исходя из собственных соображений: «Они сочли нужным в текущей ситуации так поступить. Значит, это правильное решение».

Андрей Прах; Александр Асадчий, Смоленск; Сергей Толмачев, Воронеж