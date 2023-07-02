Командующий ВМС Украины заявил о планах получить от Запада корабли, которые прослужат 10–15 лет

Командующий военно-морскими силами (ВМС) Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что у Киева есть планы на получение кораблей от западных партнеров.

«Я, как командующий, конечно, многого ожидаю (от западных партнеров.— "Ъ") и хотел бы иметь больше современных кораблей, способных вести боевые действия. Конечно, строительство новых кораблей — это довольно длительный процесс. В то же время есть планы на получение некоторых кораблей, которые имеют мощности и потенциал и способны служить в военно-морских силах еще 10–15 лет на высоком техническом уровне»,— сказал господин Неижпапа в интервью «АрмияINFORM».

Кроме того, от западных партнеров командующий ВМС ждет помощи в обеспечении корабельными доками и подготовке корпуса морской пехоты. По его словам, украинскому флоту также нужны самолеты и ударные вертолеты для поддержки действий морпехов.

Обучением морских пехотинцев из Украины занимаются Франция и Великобритания. В августе прошлого года Соединенное Королевство решило передать украинским ВМС несколько кораблей. О планах поставить Украине два противоминных корабля в марте текущего года сообщали Нидерланды.

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Эрдни Кагалтынов