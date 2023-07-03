Экс-глава Выборгского района Ленобласти отправился на строгий режим

В Санкт-Петербурге суд приговорил бывшего главу Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова к семи годам колонии строгого режима по делу о хищении свыше 700 млн рублей из государственной казны. Вместе с ним сроки получили Александр Синельников, Анатолий Шимякин, Денис Мухортов и Магомед Османов. Следствие доказало, что в 2019 году фигуранты переводили средства на счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты работ, которые на самом деле не выполнялись. Все подсудимые вину отрицают, а сам господин Орлов в последнем слове признал лишь факт халатности со своей стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Санкт-Петербурге суд приговорил бывшего главу Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова (слева) к семи годам колонии строгого режима по делу о хищении свыше 700 млн руб из государственной казны. Вместе с ним сроки получили Александр Синельников, Анатолий Шимякин, Денис Мухортов и Магомед Османов

Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб В Санкт-Петербурге суд приговорил бывшего главу Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова (слева) к семи годам колонии строгого режима по делу о хищении свыше 700 млн руб из государственной казны. Вместе с ним сроки получили Александр Синельников, Анатолий Шимякин, Денис Мухортов и Магомед Османов

Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб

Красногвардейский районный суд 30 июня осудил за мошенничество в крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ) экс-главу района Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова, а также троих его сообщников: Анатолия Шимякина, Дениса Мухортова и Магомеда Османова. По версии следствия, в 2019 году фигуранты украли из муниципального бюджета свыше 738 млн рублей, перечислив их на счета фирм по несуществующим обязательствам и фиктивным договорам. Также в деле присутствовал эпизод хищения, который произошел годом ранее в размере 26 млн рублей. Чиновника задержали в октябре 2020 года и отправили под домашний арест. Деньги в том числе предназначались на текущий и капитальный ремонт социальных объектов в Выборге, а также на восстановление дорог.

В марте бывший председатель комитета финансов администрации муниципалитета Александр Болучевский также получил суровый срок — восемь лет строгого режима. В материалах дела говорится, что совместно с тогдашней главой МКУ «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» (ВРЦФБО) Оксаной Чугункиной он организовал мошенническую схему, по которой деньги утекали на счета фирм-номиналов через ВРЦФБО. По версии следствия, Болучевский утвердил годовой отчет об исполнении бюджета, куда были внесены ложные показатели, уменьшенные на сумму 735 млн рублей. Оба фигуранта вину признали полностью и пошли на сотрудничество со следствием. Госпожу Чугункину в том же месяце суд приговорил к четырем с половиной годам общего режима.

Отметим, что в 2018 году в кресле регионального чиновника господину Болучевскому стало тесно и он начал метить на серьезные должности в руководстве страны с помощью взятки. Речь шла про место в аппарате правительства. Первоначальная цена вопроса составила 180 млн рублей, однако в последующем сумма увеличивалась до 325 млн. Карьерный рост подсудимый пытался обеспечить бюджетными деньгами, но, как указано в деле, в итоге чиновник был цинично обманут своей знакомой, которая выступала якобы посредником между ним и федеральной властью — по факту никаких особенных связей в высоких кабинетах у нее не было.

Еще один фигурант — бизнесмен Алексей Котляренко. Его роль в преступной группе заключалась в том, чтобы организовать вывод казенных средств под видом выполнения работ. Этим каналом в том числе стал упомянутый индивидуальный предприниматель Магомед Османов. Котляренко отделался пятью годами условно и обязанностью возместить 764 млн рублей.

Любопытно, что о преступной схеме правоохранителям сообщил Геннадий Орлов, который, как уже было сказано, в целом свою вину отрицает, но признает, что допустил халатное отношение во всей этой ситуации, а после поспешил уведомить органы, что творится неладное. Не менее интересен и тот факт, что после его задержания в коттеджном поселке под Выборгом был убит депутат горсовета и бизнесмен Александр Петров, которого в СМИ называли «теневым хозяином» города. Загадочную смерть пресса связывала с данными хищениями бюджетных денег.

Помимо лишения свободы, Геннадию Орлову также был присужден штраф в размере 750 млн рублей и запрет на два года после отбытия наказания занимать «определенные должности». Александр Синельников отправится в колонию на два года, Анатолий Шемякин и Денис Мухортов — на три, а Магомед Османов — на четыре. Также подельникам предстоит выплатить в казну по 500 тыс. рублей.

Андрей Кучеров