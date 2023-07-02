Экс-глава Совета по международным отношениям Хаас назвал США главной угрозой миру

Соединенные Штаты Америки являются главной угрозой для мировой безопасности, заявил в интервью газете The New York Times (NYT) бывший президент американского Совета по международным отношениям, экс-советник бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла Ричард Хаас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Wenig / AP Фото: Seth Wenig / AP

«Сейчас главной угрозой мировой безопасности являемся мы. Наша внутриполитическая ситуация — это не только то, чему другие не хотят подражать, но и то, что делает США ненадежным партнером»,— сообщил NYT бывший американский дипломат.

Господин Хаас полагает, что на данный момент Соединенные Штаты являются «мировым источником нестабильности» и «сомнительным образцом демократии». Причиной этого он называет внутриполитическую нестабильность в США. По мнению Ричарда Хааса, политическая система США «переживает развал», что делает страну «крайне ненадежным партнером» для других государств.

«И люди в самой Америке знают, что с нашей демократией что-то не так. Все знают, что многое идет не по плану»,— добавил экс-глава Совета по международным отношениям США. По его словам, преодолеть внутриполитический кризис Соединенным Штатам будет непросто, так как американские политики пока не в состоянии договориться о том, как справиться с нынешними трудностями.

Александр Кислов