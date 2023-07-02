В Кабардино-Балкарии мужчина совершил поджог томов Корана в здании мечети

В ночь на сегодня, 2 июля, в мечети села Чегем-2 местный житель устроил костер из книг. Камера наблюдения, установленная в молитвенном помещении, зафиксировала, как мужчина собирает книги в стопку, затем поливает их из бутылки и поджигает. В итоге пострадало полтора десятка томов Корана.

Глава администрации Чегемского района Юра Борсов в своем Telegram-канале подтвердил случившееся. По его словам, в ночь на сегодня, 2 июля, житель Чегема-2, «находясь в неадекватном состоянии, совершил поджог религиозной литературы внутри мечети, который удалось оперативно потушить». Он отметил также, что происшествие не имеет никакой «религиозной подоплеки» https://t.me/yu_borsov/2310.

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарии по факту поджога сообщили, что на место происшествия выехал временно исполняющий обязанности председателя ДУМ Алим Сижажев, который встретился с имамами, главой администрации села и дядей мужчины, совершившего поджог. В ДУМ сообщили также, что прихожанин мечети, «осуществивший противоправные действия», задержан. «Предположительно является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении. Гражданин подтвердил свои действия подсказкой “внутренним голосом”,— сообщается в официальном Telegram-канале ДУМ.— Рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела. Материалы переданы в следственный комитет» https://t.me/dumkbr07/2011.

Александра Ларинцева, Пятигорск