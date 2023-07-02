В Шебекино восстановили работу более половины поврежденных из-за обстрелов предприятий

Более половины предприятий в Шебекинском городском округе Белгородской области, которые были повреждены во время обстрелов со стороны Украины, возобновили работу. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Более половины крупных и средних предприятий уже приступило к работе. С завтрашнего дня, с 3 июля, приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны. Начнут работать первые линии, это порядка трети от численности состава, работающего на данном предприятии. Будут выпускать одну тонну макарон в час»,— написал господин Гладков во «Вконтакте».

Вячеслав Гладков добавил, что в Шебекино восстановили 62 частных и 65 многоквартирных домов, поврежденных из-за обстрелов. «Восстанавливаем в первую очередь кровлю и тепловой контур, окна, затем будем приступать к другим видам работ. Главная задача — к 1 августа восстановить тепловой контур разрушенного жилья»,— написал он.

Из-за массовых обстрелов в Шебекино различные повреждения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов. До конца года власти региона планируют построить дома для тех, чье жилье было полностью уничтожено. В конце июня Вячеслав Гладков говорил, что после снижения интенсивности обстрелов в Шебекино вернулись 10% жителей.

Как обстрелы региона повлияли на местный бизнес — в материале «Ъ» «Бизнес под огнем».

Олеся Павленко