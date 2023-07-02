Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Шебекино восстановили работу более половины поврежденных из-за обстрелов предприятий

Более половины предприятий в Шебекинском городском округе Белгородской области, которые были повреждены во время обстрелов со стороны Украины, возобновили работу. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Более половины крупных и средних предприятий уже приступило к работе. С завтрашнего дня, с 3 июля, приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны. Начнут работать первые линии, это порядка трети от численности состава, работающего на данном предприятии. Будут выпускать одну тонну макарон в час»,— написал господин Гладков во «Вконтакте».

Вячеслав Гладков добавил, что в Шебекино восстановили 62 частных и 65 многоквартирных домов, поврежденных из-за обстрелов. «Восстанавливаем в первую очередь кровлю и тепловой контур, окна, затем будем приступать к другим видам работ. Главная задача — к 1 августа восстановить тепловой контур разрушенного жилья»,— написал он.

Из-за массовых обстрелов в Шебекино различные повреждения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов. До конца года власти региона планируют построить дома для тех, чье жилье было полностью уничтожено. В конце июня Вячеслав Гладков говорил, что после снижения интенсивности обстрелов в Шебекино вернулись 10% жителей.

Как обстрелы региона повлияли на местный бизнес — в материале «Ъ» «Бизнес под огнем».

Олеся Павленко

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...