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Коммерсантъ FM
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В Саратовской области в ДТП три человека погибли и шестеро пострадали

В Саратовской области на трассе столкнулись ВАЗ-2110, «Газель» и Toyota Land Cruiser. Три человека из отечественного автомобиля погибли. Пострадали еще шестеро, в том три ребенка.

Авария произошла вечером 1 июля на трассе Сызрань—Саратов—Волгоград в Красноармейском районе. По версии прокуратуры, ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения, «допустил касательное столкновение» с «Газелью» и лобовое столкновение с Toyota Land Cruiser. Погибли водитель и пассажиры ВАЗ-2110. Пострадавшие госпитализированы. Прокуратура проводит процессуальную проверку.

Все погибшие — жители Пензенской области, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Они погибли до прибытия скорой. Среди пострадавших восьмилетняя девочка, и 15-летние девочка и мальчик. Состояние девочек оценивается как удовлетворительное, мальчика — средней степени тяжести. 30-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 46-летний мужчина и 40-летняя женщина — в средней степени тяжести.

Леонид Уварчев

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