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Коммерсантъ FM
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Маск ограничил чтение постов в Twitter в рамках борьбы со сбором данных

Владелец Twitter Илон Маск сообщил об ограничении количества постов, которые пользователю доступны в сутки. Он объяснил вводимую меру борьбой с незаконным сбором данных и с «манипуляцией системой».

Как сообщил бизнесмен в Twitter, верифицированным аккаунтам (подписка Twitter Blue) разрешено прочитывать до 6 тыс. постов в сутки, неверифицированным — до 600. Новым неверифицированным аккаунтам доступны 300 твитов в сутки.

Илон Маск ввел платную подписку Twitter Blue, которую необходимо оформить для получения синей галочки верификации аккаунта, в ноябре 2022 года. Оформлять подписку на Twitter Blue отказались многие знаменитости.

Лусине Баласян

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