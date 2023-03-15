Совет федерации перешел к наличности

Законопроект единороссов, закрепляющий исключительное право на доставку наличной пенсии за «Почтой России», подвергся во вторник неожиданно резкой критике со стороны сенаторов. Члены профильного комитета Совета федерации (СФ) по социальной политике усмотрели в поправках нарушение антимонопольного законодательства и конституционных прав пенсионеров, а саму компанию обвинили в неэффективности. Впрочем, рекомендовать верхней палате одобрить документ это им не помешало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник комитеты СФ предварительно обсудили ряд законопроектов, которые параллельно в третьем чтении принимала Госдума. Среди них оказалась и инициатива главы думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна, первого вице-спикера СФ Андрея Турчака и зампреда верхней палаты Николая Журавлева (все — «Единая Россия»), устанавливающая монополию «Почты России» на доставку пенсий наличными деньгами. Согласно закону «О страховых пенсиях», гражданин может получать деньги на счет в банке либо путем вручения на дому или в кассе, а доставка наличных по желанию пенсионера производится почтой «и другими организациями». В новой редакции закона добавки о «других» уже не будет.

Поправки членам комитета СФ по соцполитике представил врио директора департамента госполитики в сфере пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты Вячеслав Заблоцкий. Он коротко отметил, что документ позволит финансово поддержать «Почту России», обеспечить «гарантированную и бесперебойную доставку пенсий», а также минимизировать затраты в труднодоступной местности. Правительство консолидированно поддержало законопроект, подчеркнул чиновник.

«Основной фактор, который двигает этот вопрос, основная причина — это поручение президента, и те меры, которые направлены на поддержание государственной компании "Почта России", которая в настоящее время находится в довольно непростом положении,— выступил следом советник гендиректора "Почты России" Алан Козонов.— Надеюсь, с вашей стороны мы получим определенную поддержку».

Сенаторов такой подход, однако, удивил. «По моим ощущениям, законопроект прежде всего направлен на доставку пенсий для тех, кто получает ее через "Почту России". Думаю, акценты правильно расставить именно таким образом»,— заявила глава комитета Инна Святенко. «Понятно, что это (поддержка "Почты России".— “Ъ”) одна из причин, но мы же прежде всего рассматриваем, чтобы у наших пенсионеров было все стабильно надежно и вовремя, да? И что вы гарантируете это. А потом уже о том, что вы очень нуждаетесь в таких деньгах»,— наставительно добавил первый зампред комитета Александр Варфоломеев.

По данным авторов проекта, пенсию наличными получают 11,9 млн россиян, из которых 10,4 млн и так пользуются услугами «Почты России». Альтернативные доставщики обслуживают только 1,5 млн пенсионеров (13%), но работают они преимущественно в городской местности, где минимальные издержки. «Бремя» же труднодоступных территорий ложится на плечи госкомпании. Единороссы уверены, что вытеснение частников с рынка серьезно поможет «Почте России», тогда как для самих пенсионеров ничего не изменится: тариф на доставку составляет 1,17% независимо от исполнителя.

«Вы не считаете, что мы ущемляем конституционные права 1,5 млн человек, которые имеют право выбирать (как получать деньги.— “Ъ”)? — взял слово заместитель главы комитета Мохмад Ахмадов.— Сотни тысяч заявлений от этих пенсионеров поступили в Госдуму и Совет федерации. Неужели из-за того, что "Почта России" слабо работает, мы должны их наказывать? Если бы услуги "Почты России" были лучше, то пенсионеры сами бы туда вернулись». Чеченский сенатор также заявил, что у него имеется заключение Генпрокуратуры, согласно которому законопроект противоречит Конституции: «Вы понимаете, что пенсионер подаст в суд и выиграет?»

Представители почты и Минтруда попытались убедить господина Ахмадова в том, что если законопроект поддержан правительством, то нарушений конституционного или антимонопольного законодательства в нем нет, однако сенатора это не остановило. Ссылаясь на опыт работы министром труда Чечни, он заявил, что в почтовых отделениях навязывают покупку бытовых товаров, а сама госкомпания не справляется с доставкой денег в горные районы: «Именно поэтому и появились доставщики».

Коллегу поддержала сенатор Елена Бибикова, заявив, что частники работают только в 19 субъектах, но жалоб на них в Пенсионный фонд не поступало. Она также выразила беспокойство по поводу трудоустройства около 5 тыс. человек, занятых в этой сфере. «Доставщик получает 20–25 тыс. руб., думаете, он пойдет на 8–10 тыс. руб. в почту?» — вторил ей Мохмад Ахмадов.

«Можете ли вы работать в конкурентных условиях, не прячась за спину правительства? Что вам мешает самим обеспечить повышенную зарплату, создать условия для людей? Может, стоит пересмотреть управленческий потенциал в "Почте России"?» — вставил свои пять копеек сенатор Сергей Горняков. А Александр Варфоломеев подытожил, что «видимо, внутри "Почты России" порядка нет»: «Ей-богу, так же нельзя работать. Вы так зарекомендовали себя, что мы сомневаемся, что вы справитесь с этим».

На все критические выпады представители «Почты России» ответили, что будут стремиться сделать компанию «более конкурентоспособной». Дискуссию завершила Инна Святенко, которая констатировала, что теперь необходимо «осуществлять контроль за деятельностью "Почты России"». «Взгляд будет очень пристальный. Надеемся, что вы сделаете работу качественно и перегибы на местах — о навязанных услугах — прекратятся»,— заявила сенатор. После этого комитет рекомендовал законопроект к принятию. Мохмад Ахмадов проголосовал против.

Андрей Прах