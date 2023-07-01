Фонд Джорджа Сороса сократит почти половину штата по всему миру

Сеть благотворительных фондов «Открытое общество» (OSF; признан в России нежелательной организацией) инвестора Джорджа Сороса сократит не менее 40% своего персонала по всему миру. Как пишет Bloomberg cо ссылкой на представителя фондов, сокращения, запланированные на ближайшие месяцы, произойдут на фоне передачи бизнеса сыну финансиста Александру Соросу.

92-летний Джордж Сорос сообщил о начале передачи своего инвестбизнеса 37-летнему сыну в начале июня. По данным Bloomberg, вслед за этим правление фонда одобрило «значительные изменения» операционной модели. Они включают в себя сокращение штата. На конец 2021 года в фонде работали более 500 сотрудников.

Александр Сороc и президент фонда Марк Мэллок-Браун заявили, что изменения необходимы для того, чтобы сделать организацию более гибкой, передает Bloomberg. При этом они указали на приверженность приоритетам фонда: в первую очередь демократии и правам человека.

Отделения Фонда Сороса находятся более чем в 40 государствах. Он нацелен на поддержку программ в области образования, культуры, искусства и здравоохранения. С 1995 по 2003 год в России работало постоянное представительство Фонда Сороса.

До 2015 года, когда был принят закон о нежелательных организациях, в России работало местное отделение фонда. Фонд Сороса вошел в первый список нежелательных организаций, составленный Советом федерации.

Лусине Баласян