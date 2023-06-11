Финансист Джордж Сорос начал процесс передачи инвестбизнеса 37-летнему сыну

Финансист Джордж Сорос передает 37-летнему сыну Александру Соросу контроль над своим инвестиционным бизнесом стоимостью $25 млрд. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

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В декабре 2022 года совет директоров фондов «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в России) выбрал председателем Александра Сороса. Кроме того, он стал президентом в комитете политических действий Джорджа Сороса. Александр Сорос также стал единственным членом семьи, который состоит в инвестиционным комитете, контролирующем Soros Fund Management — компанию, управляющую состоянием Соросов.

По информации WSJ, некоторые сомневались, что Джордж Сорос отдаст контроль над своими активами. Газета отмечает, что ранее он заявлял, что не планирует передавать свои фонды детям. Однако, как пишет WSJ, господин Сорос в итоге передал управление активами Александру, так как тот «завоевал доверие отца», подменяя его в деловых поездках.

В интервью WSJ Александр Сорос сообщил, что планирует по-прежнему поддерживать американских левых политиков. По его словам, он «более политически активный», чем Джордж Сорос. Господин Сорос добавил, что его взгляды совпадают с мнением отца, однако он собирается активнее поддерживать избирательные права и право на аборты. «Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона этим занимается, нам тоже придется это делать»,— сказал Александр Сорос, говоря о беспокойстве по поводу возможного переизбрания Дональда Трампа на пост президента США.

Олеся Павленко