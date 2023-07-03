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Коммерсантъ FM
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«Брусника» рассаживается по Москве

Застройщик выкупает часть проекта Level Group

В то время как московские девелоперы заявляют о реализации проектов за пределами столицы, региональные застройщики продолжают осваиваться на их рынке. Так, тюменская «Брусника» договорилась о покупке у Level Group экс-сенатора Вадима Мошковича половины проекта по строительству 350 тыс. кв. м жилья на юго-востоке Москвы. Таким образом, считают эксперты, продавец сможет вернуть средства, вложенные в проект, и контролировать ценовую политику конкурента.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Тюменский застройщик «Брусника» близок к закрытию сделки по покупке принадлежащих Level Group около 4 га на Перовском шоссе у станции метро «Нижегородская» на юго-востоке Москвы, рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. Всего в этом районе у Level Group, созданной экс-сенатором и основным совладельцем «Русагро» Вадимом Мошковичем,— 7,94 га, где согласовано строительство 345 тыс. кв. м жилья. Таким образом, после покупки у группы части участка «Брусника» сможет построить на Перовском шоссе около 198 тыс. кв. м. В Level Group и «Бруснике» сообщили “Ъ”, что не готовы комментировать параметры сделки до ее закрытия.

По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», текущий объем строительства Level Group составляет 510 тыс. кв. м — это восьмое место в топ-10 девелоперов Москвы по объемам строительства. Финансовые результаты компании не раскрываются. В январе этого года в интервью “Ъ” гендиректор и совладелец компании Кирилл Игнахин говорил, что выручка застройщика в 2022 году составит около 60–65 млрд руб. Тогда же он отмечал, что компания запустила продажу одного своего крупного проекта, не раскрывая детали. Очевидно, речь тогда шла о площадке на Перовском шоссе.

Основной рынок «Брусники» — Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск, Подмосковье. По данным «Наш.Дом.РФ», объем текущего строительства компании составляет 810 тыс. кв. м, что позволило ей замкнуть топ-15 крупных застройщиков жилья в России.

Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин оценивает стоимость 4 га на Перовском шоссе в 3–3,5 млрд руб. По его мнению, эта сделка позволит Level Group вернуть затраты на подготовку проекта, включая приобретение прав на площадку и разработку разрешительной документации, при этом оставляя за собой крупный объем жилья для реализации.

В то же время региональные застройщики готовы платить определенную премию за столичные площадки, добавляет старший директор департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Анна Сорокина. Сделка между Level Group и «Брусникой» отражает тенденцию активной реорганизации земельных банков компаний, отмечает основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова: «Столичные застройщики стали выходить в регионы, а региональные — в Москву».

Партнерство девелоперов в рамках одного проекта сейчас встречается крайне редко, чаще компании стараются выводить на рынок свой собственный продукт, отмечает господин Рывкин. Level Group придерживается принципа зонтичного бренда, размывать который не намерена, в то же время «Брусника» не готова оставаться на вторых ролях в проекте на Перовском шоссе, так как заинтересована в закреплении на столичном рынке, добавляет управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. Но компании могут договориться о ценообразовании в новом проекте, полагает он.

«Брусника» уже не впервые покупает площадки в Москве с уже готовой разрешительной документацией. В прошлом году девелопер закрыл сделки по покупке 4,5 га у нацпарка «Лосиный остров» на востоке столицы у ГК ПИК Сергея Гордеева и приобретению у MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко 6,9 га на северо-востоке города, где ранее размещался Останкинский пивоваренный завод.

Дарья Андрианова

Инвесторы закупились в торгцентрах

Конъюнктура

В январе—июне 2023 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость России составил 242 млрд руб., превысив показатель за весь 2022 год, подсчитали в Nikoliers. Более того, добавляют в компании, итоги первого полугодия этого года оказались рекордными за последние пять лет. Однако такой результат стал возможным за счет продажи активов западных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала боевых действий на Украине. Общая сумма таких сделок в январе—марте составила 122 млрд руб.

Например, европейский фонд Atrium Real Estate продал семь торгцентров «Парк Хаус» в РФ краснодарской «Ромекс Групп». Также американские Hines и Morgan Stanley реализовали свои доли в комплексе «Метрополис» в Москве, чешская PPF Real Estate — петербургский «Невский центр». В то же время в первой половине 2023 года была закрыта сделка по продаже совладельцем ГК ПИК Сергеем Гордеевым московского торгцентра Columbus «ТПС Недвижимости», где совладельцем является Лилия Ротенберг, дочь миллиардера Аркадия Ротенберга.

Дарья Андрианова

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