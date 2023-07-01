В Махачкале упал воздушный шар с людьми на борту, есть пострадавшие

В Махачкале воздушный шар ударился о скалу и упал, рассказала старший помощник прокурора Республики Дагестан Татьяна Голубова. По ее словам, в результате происшествия есть пострадавшие.

«По предварительным данным, в Махачкале воздушный шар с людьми на борту упал, ударившись о скалу на склоне горы Тарки-Тау. Есть пострадавшие»,— сообщила представитель надзорного ведомства (цитата по «РИА Новости»), уточнив, что в настоящее время по факту случившегося махачкалинской прокуратурой проводится проверка.

По данным Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Дагестану, в результате инцидента пострадали четыре человека. Сейчас полицейские изучают обстоятельства падения воздушного шара.

Пилот рухнувшего в Дагестане воздушного шара, как пишет издание «Подъем», рассказал силовикам о том, что «это было не падение, а аварийная посадка».

Александр Кислов