ЛДПР выдвинула на довыборы в Пермскую думу сотрудника «Редуктор-ПМ»

Региональное отделение ЛДПР выдвинуло на довыборы в Пермскую городскую думу по округу №5 сотрудника предприятия «Редуктор-ПМ» Илью Горбунова. Как сообщил «Ъ-Прикамье» руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Пермского края Олег Постников, соответствующее решение было принято сегодня на внеочередной партийной конференции.

Мандат по округу №5 стал вакантным в результате досрочного прекращения полномочий депутата Сергея Захарова. В прошлом году он уехал в Германию изучать немецкую литературу и культуру. Находясь в Германии, господин Захаров опубликовал в соцсетях несколько постов с критикой специальной военной операции на Украине, после чего был исключен из фракции «Единой России» в городской думе. В апреле 2023 года дума поддержала заявление депутата о досрочном прекращении полномочий.

Довыборы запланированы с 8 по 10 сентября. Ранее президиум реготделения «Единой России», по результатам предварительного голосования, выдвинул на довыборы в Пермскую думу директора по развитию производства АО «Полиэкс» Антона Мелюхина.