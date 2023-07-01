В Ярославле испытали автоматическую фиксацию нарушений на газонах

В Ярославле проверили работу программно-аппаратного комплекса автоматической фиксации нарушений правил благоустройства. Об этом сообщил заместитель председателя муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс Дозор-М-3

Фото: vk.com / Олег Ненилин Комплекс Дозор-М-3

Фото: vk.com / Олег Ненилин

Как рассказал депутат муниципалитета на своей странице в социальных сетях, комплекс фото- и видеофиксации «Дозор - М3» испытали в рейде по городу, фиксируя парковку на газонах. По мнению господина Ненилина автоматическая фиксация нарушений правил парковки «позволит на несколько порядков увеличить количество контрольных мероприятий, а также улучшить качество административных материалов».

Предполагается, что работать с прибором будут сотрудники районных администраций, которые в ближайшее время пройдут на нем обучение. Сам комплекс обслуживает компания из Воронежской области. Согласно данным портала госзакупок, программный комплекс «Ангел: административная комиссия» и «Ангел: благоустройство» только в этом году закупили в Красноярске, Воронеже, Новороссийске, некоторых районах Санкт-Петербурга. Закупка по Ярославской области или Ярославлю пока не объявлялась — комплекс только проходит тестирование.

В ярославском правительстве сообщили, что за последние полтора месяца в регионе выявлено 945 случаев парковки на газоне. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», вырастут и сами штрафы. Если до 27 июня парковщиков ждало предупреждение или штраф от 500 до 2 тыс. руб., то теперь при первом выявлении парковки на газонах или на детской площадке или на иных объектах благоустройства владелец машины будет платить 3 тыс. руб. Если в течение года административный протокол будет составлен повторно, то отдать придется 5 тыс.

Андрей Иванов