В Ярославской области существенно поднимут штрафы за парковку на газонах

В Ярославской области предлагается существенно увеличить штрафы за парковку машин на газонах и детских площадках. Проект поправок в закон «Об административных правонарушениях» внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парковка на газоне

Фото: Ъ-Ярославль Парковка на газоне

Фото: Ъ-Ярославль

По действующему закону штраф для граждан составляет от 500 до 2 тыс. руб. При повторном правонарушении придется заплатить от 2 до 5 тыс. Поправки губернатора вариантов не предполагают. При первом выявлении парковки на газонах или на детской площадке или на иных объектах благоустройства владелец машины будет платить 3 тыс. руб. Если в течение года административный протокол будет оставлен повторно, то отдать придется 5 тыс.

Вырастут и штрафы за парковку на газонах для должностных и юридических лиц. Так штраф для юрлица при первом правонарушении составит 20 тыс. руб., при повтором протоколе за парковку на газоне оштрафуют на 40 тыс. руб. Наконец, парковка на детской площадке грузового авто будет стоить гражданину 5 тыс. руб., а организации — 50 тыс.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», поправки предполагают и рост штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Вместо 100 руб. безбилетники в Ярославле будут платить 2 тыс.

Андрей Иванов