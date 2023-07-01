Во Франции за день арестованы 270 человек

270 человек были арестованы во Франции в пятницу, 30 июня, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен в Twitter. Средний возраст всех задержанных с начала беспорядков — 17 лет. По информации Le Figaro, уже арестован 341 человек.

Больше 80 человек задержаны в Марселе. В город прибывают «значительные подкрепления». Незадолго до заявления главы МВД о подкреплении попросил мэр Марселя Бенуа Пайан. В городе протестующие грабят магазины и применяют насилие в столкновениях с полицией. Французские СМИ сообщают о многочисленных фактах мародерства и столкновений в ряде городов.

Прошлой ночью было задержано 917 человек, рассказывал ранее господин Дарманен. Средний возраст задержанных — 17 лет, но среди них есть и дети 13 лет.

Протесты во Франции начались утром 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля во время проверки документов. Только в ночь на пятницу пострадали 249 полицейских и жандармов. В «опасных районах» отменили развлекательные мероприятия, по ночам перестал ходить общественный транспорт. В некоторых коммунах начал действовать комендантский час.

Подробнее о беспорядках — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Леонид Уварчев