Белый дом обналичил авансы

Вызванные санкциями проблемы с расчетами при внешней торговле вынуждают Белый дом продолжать смягчать регулирование в этой сфере. Принятое правительственное постановление позволяет российским компаниям получать авансы от иностранных контрагентов наличными деньгами. Также разрешается зачисление на счета в российских банках ввезенной в страну наличности — как в рублях, так и в иностранной валюте. В бизнес-сообществе рады новым послаблениям, но отмечают, что всех проблем с международными расчетами они не снимают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Правительство расширило возможности расчета экспортеров и импортеров со своими иностранными партнерами с использованием наличных средств. Первое постановление, легализующее такую возможность, было принято в конце 2022 года, как тогда объяснялось — для снижения риска блокировки банковских трансакций за рубежом из-за санкций (см. “Ъ” от 21 ноября 2022 года). Было разрешено использовать наличные для оплаты нерезидентам уже поставленных товаров, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности (включая исключительные права). Также наличные можно использовать для возвращения уплаченных российскими импортерами авансов (в случае срыва поставок в РФ) и для расчетов по кредитам по предоставленным нерезидентам займам.

Принятое сейчас постановление правительства дополнительно расширяет возможности использования налички. Такая форма расчетов теперь может применяться не только в отношении уже исполненных обязательств, но и в целом для причитающихся по договорам сумм, то есть и в случае отгрузки товаров после частичной оплаты.

В результате, пояснили вчера в Минфине, российские экспортеры смогут получать от иностранных контрагентов авансовые платежи наличными. Такое решение обсуждалось с апреля этого года — тогда финансовое ведомство по предложению ЦБ разработало проект постановления. Как отмечалось, «анализ правоприменительной практики выявил, что в рамках внешнеторговых договоров осуществляются авансовые платежи».

Также принятым документом разрешается зачисление ввезенных в страну наличных средств на счета в российских банках как в российских рублях, так и в иностранной валюте. До этого предполагались только продажа валюты по курсу ЦБ и зачисление полученных рублей на счет компании.

В Российском экспортном центре “Ъ” пояснили, что авансирование широко используется российскими экспортерами — «это является самой надежной формой расчетов, поскольку тогда, безусловно, снижается риск отказа иностранного покупателя от платежа за товары, которые уже поставлены».

Член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев приветствует расширение возможности использования наличных. По его словам, «импорт сегодня без авансирования вообще невозможен — другие страны боятся без него работать, экспорт же без авансирования есть, но компании стараются избегать такого подхода из-за рисков». Как добавляет глава совета ТПП по промышленно-финансовой и инвестиционной политике Владимир Гамза, «как и любое ограничение, отсутствие возможности использования наличных для авансирования было довольно болезненным, поскольку многие договоры предусматривают авансы — это нормальная коммерческая операция и при наличии стабильных отношений с партнером». Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев считает дальнейшую легализацию наличных платежей значимым решением, особенно в ситуации, когда, по его словам, «оплата через банки стала квестом» и с учетом того, что ранее «в России каленым железом выжигали наличные платежи». Эксперт отмечает, что те, кто работал с наличными, продолжали это делать, поэтому решение правительства — это скорее шаг к приведению «законодательной ситуации к реальной».

Старший юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Екатерина Ардашева полагает, что это решение снимет часть проблем экспортеров и импортеров, чьи иностранные контрагенты готовы осуществлять расчеты по договорам в наличной валюте. «Однако далеко не все иностранцы готовы перейти на такую форму расчетов, остаются и логистические сложности»,— говорит юрист. По мнению Максима Черешнева, принятых мер недостаточно — внешнеэкономическая деятельность продолжает оставаться уязвимой в связи с блокировками платежей. Послабления, по его словам, частично помогают, но не на 100%, поскольку получение и ввоз наличных — «тоже непростой процесс». Согласен с этим и Николай Дунаев. Он отмечает, что наличные имеют скорее ограниченное применение — речь идет преимущественно о сделках малого и среднего бизнеса или же об авансировании, поэтому необходимо решать вопрос с легализацией бартерных сделок и с платежными хабами.

Евгения Крючкова