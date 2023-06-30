ООН: с 26 июня в Стамбуле ни один сухогруз не получил разрешение на проход в рамках зерновой сделки

С 26 июня Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле не одобрил ни одну из 29 поданных заявок на проход в Черное море в рамках зерновой сделки. Об этом заявил заместитель представитель генсека ООН Фархан Хак. По его словам, в связи с этим в портах может застрять 1 млн т продовольствия к 17 июля, когда завершится действие соглашения.

«Мы с обеспокоенностью отмечаем, что ни одно судно не получило разрешения присоединиться к Черноморской инициативе с 26 июня, хотя в СКЦ было подано 29 заявок. На данный момент маршруты в рамках инициативы выполняют только 13 судов, которые либо загружаются в украинских портах, либо движутся из Стамбула или в Стамбул»,— сказал господин Хак на брифинге (цитата по ТАСС).

15 июня СКЦ сообщил, что в рамках зерновой сделки из портов Украины вывезли более 31,9 млн т агропродукции, включая более 625 тыс. т зерна. При этом в центре уточняли, что с 25 мая количество инспекций судов снизилось. С 1 по 4 июня инспекции не проводились из-за конфликта сторон соглашения, уточняли в СКЦ.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Россия допускала выход из сделки из-за невыполнения условий меморандума.

Лусине Баласян