Героя Абхазии признали киллером

Московский областной суд вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве в 2014 году Николая Мартынова — совладельца производителя реагентов для нефтегазовой промышленности — ОАО «Синтез». Его партнер Антон Ерохин, признанный заказчиком преступления, проведет за решеткой 15 лет, а киллер Геннадий Коротенко — отставной полковник ГРУ, имеющий звание героя Абхазии,— на год больше. Третьего предполагаемого соучастника преступления присяжные оправдали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Коротенко и Антон Ерохин

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Геннадий Коротенко и Антон Ерохин

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Как установил суд, опираясь на вердикт присяжных, мотивом для совершения преступления послужил конфликт между совладельцем ОАО «Синтез» Николаем Мартыновым и его деловым партнером Антоном Ерохиным, который хотел стать собственником предприятия. Последний договорился с господином Мартыновым о выкупе его доли акций ОАО, после чего взял в кредит около €55 млн. Однако когда акции были приобретены, выяснилось, что у ОАО есть крупная задолженность перед кипрской компанией Clinolina Holding Limited, соучредителем которой выступал Николай Мартынов. Причем кредитный договор был составлен таким образом, что в случае невозврата долга все доли предприятия должны были отойти кредитору.

После этого, по данным ГСУ СКР по Московской области, Антон Ерохин и решил убрать партнера. Для исполнения убийства он обратился к знакомому — отставному полковнику ГРУ, сотнику казачьего войска Геннадию Коротенко, который 30 марта 2014 года за 1 млн руб. застрелил Николая Мартынова из пистолета у его дома в подмосковной Икше. На месте помимо гильз киллер оставил шелуху от семечек, по которой установили его биологические следы, совпавшее с ДНК господина Коротенко. Управлял машиной, на которой скрылся киллер, третий фигурант расследования, бывший луганский милиционер Илья Читалин. Его присяжные и оправдали.

С учетом мнения присяжных прокурор попросила приговорить Геннадия Коротенко к 18, а Антона Ерохина к 16 годам колонии строгого режима. При этом гособвинитель просила назначить каждому штраф в 250 тыс. руб., а также удовлетворить иск вдовы погибшего Надежды Мартыновой в 93 млн руб. Из них 3 млн руб. являлись компенсацией затрат на похороны супруга, а оставшиеся 90 миллионов должны были компенсировать нанесенный вдове моральный вред.

Представитель потерпевшей сообщил, что никакие деньги не могут восполнить госпоже Мартыновой смерть любимого человека —она до сих пор страдает от депрессии.

Защитники господина Ерохина утверждали, что присяжные, посчитав их клиента виновным в организации преступления, просто не разобрались в деле. Они отмечали, что господин Ерохин вообще не знал о существовании кипрского офшора и займа, предоставленного ОАО, поэтому и причин покушаться на делового партнера у него не было. В свою очередь адвокаты Геннадия Коротенко утверждали, что тот не мог принимать участие во вмененном ему в вину преступлении, поскольку в день убийства находился в Нижнем Новгороде, где отмечал день рождения знакомого. Это алиби подтвердили как именинник, так и жена подсудимого. Одновременно адвокаты напоминали суду о том, что полковник ГРУ в отставке Коротенко является инвалидом 2-й группы, а за участие в боевых действиях отмечен множеством наград — он является героем Абхазии, кавалером орденов Мужества, Красного знамени и других.

Иск вдовы подсудимые просили отклонить, ссылаясь на то, что она не представила убедительных доказательств, необходимых для компенсации.

Суд назначил Антону Ерохину 15, а Геннадию Коротенко 16 лет колонии строгого режима, отсидев которые они будут еще по году ограничены в свободе. Военный отставник мог рассчитывать и на меньший срок, но его подвел найденный в ходе обыска арсенал, в котором помимо прочего оказались переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» и пара пулеметов.

Судья обязала осужденных выплатить вдове погибшего по 1,5 млн рублей в порядке компенсации расходов на похороны. Оставшуюся сумму — 90 млн руб. она может попытаться взыскать в порядке гражданского судопроизводства.

Адвокаты осужденных собираются обжаловать приговор, оправданный Читалин рассчитывает на компенсацию от государства за необоснованное уголовное преследование, а «Синтез», из-за борьбы за который и было совершено убийство, находится в стадии банкротства.

Алексей Соковнин