И в мятеже, и в радости

Депутаты Госдумы от «Единой России» (ЕР) получили очередные рекомендации по работе с избирателями на региональной неделе. Их открывает тема успешного противоборства властей мятежу ЧВК «Вагнер»: партийцам рекомендуют подчеркнуть консолидацию общества, армии и руководства страны, а также тот факт, что проблему удалось решить бескровно. Вместе с тем внимание граждан также рекомендуется обратить на народную программу ЕР, программы летнего трудоустройства подростков и празднование Дня любви, семьи и верности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военная техника в Ростове-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Военная техника в Ростове-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Депутаты Госдумы от «Единой России» получили партийные рекомендации по общению с избирателями в преддверии региональной недели с 3 по 9 июня (есть в распоряжении «Ъ»).

Перечень тезисов, посвященных специальной военной операции (СВО), открывает утверждение о безусловном лидерстве и народной поддержке президента Владимира Путина, решения которого, по мнению единороссов, всегда приводят к победам. В случае с мятежом ЧВК «Вагнер», указано в материалах, победу удалось одержать без кровопролития.

Депутатам предлагают разъяснять, что консолидация россиян вокруг фигуры президента сыграла ключевую роль в подавлении мятежа.

В том же контексте отмечено, что люди, которые поставили «сиюминутные обиды, недовольство и амбиции» выше интересов родины, не могут считать себя патриотами: «Они — преступники!» Наконец, партийцам предлагают донести до электората, что в момент, «когда на фронте разгораются решающие сражения», любые действия, которые могут дестабилизировать обстановку,— это не только «нож в спину армии», но и презрение интересов всех россиян.

Далее парламентариям уже традиционно напоминают о важности всесторонней поддержки военнослужащих (от денежных выплат и помощи семьям до фронтового обеспечения). Депутатам рекомендуют участвовать в мероприятиях по сборке и отправке гуманитарных грузов, а также содействовать закупке необходимого бойцам инвентаря и амуниции.

Свое традиционное место в рекомендациях сохраняет и Народная программа ЕР. Внимание избирателей предлагают обратить на то, что она реализуется в полном объеме, несмотря на сложные экономические условия, спровоцированные санкциями. Депутаты также должны рассказать о своей работе над тем, чтобы положения проекта (социальная газификация, строительство школ, больниц, ремонт общежитий и пр.) включались в бюджеты регионов «в полном объеме». «Последними существенными изменениями в "Народной программе" стало появление двух принципиально новых разделов, посвященных интеграции новых регионов в Россию и развитию туризма»,— напоминают составители документа.

Депутатам также предлагают осуществить «партийный десант» на предприятия, где подрабатывают подростки.

Работа партии по вопросам летнего трудоустройства несовершеннолетних, указано в рекомендациях,— это реакция на запросы родителей, работодателей и самих детей, «которые готовы провести летнее время с пользой». Парламентариям предложено собирать обратную связь от таких работников, а также рассказывать о проектах ЕР, направленных на «усовершенствование процедуры найма и создания комфортных условий труда» для них.

Другая реперная точка, потенциально интересная молодежи,— празднование Дня любви, семьи и верности. Праздник важен в контексте культурного противостояния западным веяниям, а также заботы властей о сохранении «исконных семейных традиций», сообщают депутатам. Им же предложено участвовать в приуроченных партийных мероприятиях и поздравлять семейные пары на улицах.

Особое внимание при этом необходимо обратить на пары, отмечающие круглую годовщину свадьбы (50, 60 лет), а также семьи участников СВО.

«Молодым» следует подарить сладкие наборы и букеты из ромашек (символ праздника), а также напомнить, что ЕР считает первоочередной задачей «бюджетное наполнение инициатив, связанных с поддержкой семьи, и их дальнейшее развитие» (маткапитал, пособия на детей и пр.).

Подытоживает документ напоминание о том, что первостепенная тема приемов с 3 по 9 июля — социальные вопросы. Депутатам разъясняют, что общественные приемные помогают собирать информацию непосредственно «с земли» (в том числе о том, как в конкретном регионе обстоят дела с реализацией Народной программы), и напоминают, что в этом году этот партийный институт отметит свое 15-летие.

Григорий Лейба