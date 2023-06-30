Убийца по прилете

В международном аэропорту Кишинева 30 июня произошла трагедия. Гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в страну, убил охранника аэропорта и сотрудника пограничной полиции. Инцидент может повлечь за собой ужесточение мер безопасности, которые в Молдавии и так весьма суровые: за год во въезде в республику было отказано почти 8 тыс. иностранцев, большинство из которых — россияне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обстановка возле аэропорта в Кишиневе

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Обстановка возле аэропорта в Кишиневе

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Сообщения о стрельбе в аэропорту Кишинева посыпались в пятницу вечером. Из здания оперативно эвакуировали людей, работа аэропорта была парализована. Инцидент сначала оброс фейками. Некоторые Telegram-каналы и даже отдельные СМИ сообщали, что огонь открыл гражданин России, имеющий отношение к ЧВК «Вагнер», другие писали о некоем «азербайджанце».

Довольно скоро власти сообщили официальную информацию. Глава молдавского правительства Дорин Речан сообщил, что стрелком оказался 43-летний гражданин Таджикистана (имя не сообщалось). Прилетевшему в Молдавию из Турции иностранцу было отказано во въезде.

В момент, когда 31-летний сотрудник пограничной полиции Сергей Мунтяну повел его в так называемую стерильную зону для подготовки к последующей депортации, преступник завладел пистолетом полицейского и открыл огонь.

Он убил пограничника и охранника аэропорта, после чего забаррикадировался в одном из помещений. Прибывший в аэропорт спецназ нейтрализовал нападавшего — в перестрелке тот был ранен. В результате инцидента также был ранен один из пассажиров.

Случившееся беспрецедентно для Молдавии. Хотя на территории республики существует нерешенный территориальный конфликт, а рядом — в соседней Украине — идут боевые действия, с безопасностью сколь-либо серьезных проблем не было. Президент страны Майя Санду и премьер Дорин Речан отреагировали на трагедию. Оба назвали происшествие «серьезным инцидентом» и выразили соболезнования семьям погибших в перестрелке. Президент сообщила, что по всей республике органы власти и силовые структуры приведены в повышенную готовность и мобилизованы.

Власти Молдавии пока не сообщали о том, какие действия могут быть предприняты в связи с происшествием. Нельзя исключать, что меры безопасности будут еще больше усилены.

Отдельные шаги были сделаны после начала боевых действий в соседней Украине. Пограничная полиция страны стала массово отказывать во въезде иностранным гражданам с одинаковой формулировкой: не смогли обосновать цель поездки.

Премьер Речан в мае рассказал, что в 2022 году в республику не были допущены 7857 человек, из которых 3092 — граждане России. То есть ежедневно из страны депортировались два десятка приехавших туда иностранцев. По словам главы правительства, те, кому было отказано во въезде, «считались опасными элементами, угрожающими порядку и безопасности Республики Молдова». «Я подтверждаю, что да, этот инструмент очень эффективен для правительства, чтобы гарантировать, что власть может правильно и мирно справиться с возможными вызовами гибридной войны»,— отмечал Дорин Речан.

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Из нашумевших случаев можно напомнить скандал с отказом во въезде главе Татарстана Рустаму Минниханову и российскому биологу, популяризатору науки Александру Панчину. Первый прилетал в апреле на бизнес-джете, чтобы включиться в предвыборную кампанию в Гагаузии — автономии на юге страны, где весной выбирали нового главу региона. Господин Минниханов открыто агитировал за одного из участников гонки и собирался посетить регион. Ему отказали во въезде из-за попытки «вмешаться во внутренние дела».

Биолог Панчин попытался посетить Кишинев в конце мая, чтобы выступить с лекциями. Но не получилось. «Нас не пустили в Молдову и отправляют следующим рейсом в Стамбул. Говорят, что якобы не подтверждается цель поездки. Хотя мы все делали по правилам»,— писал господин Панчин в своем Telegram-канале.

Как правило, особое внимание молдавской погранполиции привлекают граждане стран бывшего СССР. Россияне, как видно из приведенной выше статистики, в первую очередь.

Порядок обычно следующий: прилетающих отправляют на собеседование, которое может длиться час и больше. По итогам разговора пограничники принимают решение, впускать гостя или нет. Четких критериев не существует.

Власти Молдавии неоднократно заявляли, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в стране и добиться там смены власти. «Предусмотрен ряд действий с привлечением диверсантов, прошедших военную подготовку и замаскированных под гражданских лиц, для осуществления насильственных акций, нападений на государственные здания и захвата заложников. Путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции, заставят сменить власть в Кишиневе»,— заявила Майя Санду в феврале.

О существовании подобных планов говорил и президент Украины Владимир Зеленский, сообщавший в начале года, что украинская разведка поделилась соответствующей информацией с молдавскими коллегами.

Москва всегда отрицала вмешательство во внутренние дела Молдавии. МИД России все подобные заявления называл инсинуациями. В то же время российские политики и чиновники неоднократно выступали в поддержку тех молдавских политических сил, которые жестко критикуют руководство страны, требуют отставки президента Санду и настаивают на нормализации отношений с Москвой.

К таковым относится Илан Шор, чья партия «Шор» недавно была запрещена Конституционным судом страны. В ответ господин Шор объявил о создании блока «Шанс. Обязанности. Реализация» (с сокращенным названием «Блок ШОР») и пообещал продолжить борьбу с режимом.

Владимир Соловьев