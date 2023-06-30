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Коммерсантъ FM
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Правительство России может ввести квотирование экспорта нефтепродуктов

Вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания по топливному рынку допустил, что кабмин может ввести квотирование экспорта нефтепродуктов. По его словам, нефтяникам необходимо соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок, а не на экспорт.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Представители нефтяных компаний и государственных органов власти обсудили инструменты стабилизации объемов поставок автомобильного топлива на внутренний рынок, недопущение его дефицита. Вице-премьер поручил соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок даже в ситуации, когда экспорт кажется выгоднее»,— говорится в сообщении правительства.

Кроме того, в ходе совещания господин Новак поддержал увеличение норматива продаж бензина на бирже до 13% и заявил, что Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой России должны будут принять меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов.

По информации «Ъ», нефтекомпании увеличили поставки бензина на внутренний рынок в июне в условиях завершения ремонтов на НПЗ, однако они все еще на 6,5% меньше год к году. Непрерывный рост оптовых цен на бензин в этом году побуждает регуляторов проводить словесные интервенции и угрожать нефтекомпаниям антимонопольными делами. Кроме того, правительство ужесточило правила вывоза топлива, чтобы сократить объем серого экспорта. Пока удалось добиться стабилизации цен на бирже, отмечают аналитики.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Бензину велено ехать внутрь».

Александр Кислов

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