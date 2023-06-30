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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Кишинева возобновил вылеты после стрельбы

Аэропорт Кишинева возобновил вылеты в штатном режиме после инцидента со стрельбой, в результате которого погибли два человека и был ранен еще один. Прибывающих пассажиров проводят через зал для официальных делегаций, сообщила пресс-служба аэропорта ТАСС.

«Sputnik Молдова» со ссылкой на Flightradar отмечает, что первый рейс из аэропорта вылетел в Варшаву в 20:23 по местному времени (совпадает с мск).

При стрельбе погибли пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта, ранен пассажир. После стрельбы было возбуждено дело о теракте.

Генпрокурор Молдавии сообщил, что стрелявший — гражданин Таджикистана, которого не пустили в Молдавию — госпитализирован в тяжелом состоянии, ему грозит пожизненное заключение.

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