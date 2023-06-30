Путин поручил правительству расширить льготную ипотеку для многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть расширение программы льготной ипотеки для многодетных семей с тремя или более детьми до 18 лет. Список поручений по итогам встречи с организацией «Деловая Россия» 26 мая опубликован на сайте Кремля.

Из текста следует, что, если площадь квартиры превышает 60 кв. м, то лимит по ипотеке предлагается увеличить до 9 млн руб. Лимит для квартир площадью более 80 кв. м предлагается повысить до 12 млн руб.

Исключения составляют семьи, проживающие в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Максимальный размер кредита по льготной ставке в этих регионах составляет 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн руб.

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству ввести кредитные каникулы для тех, кто уходит в декретный отпуск. Правительство должно разработать нормы, при которых родитель сможет изменить условия ипотеки или уменьшить объем платежа на период декрета.

Ипотечная субсидия для многодетных семей (трое детей и больше) позволяет рассчитывать на погашение государством до 450 тыс. руб. в счет долга. На нее имеют право семьи, в которых третий ребенок родился не раньше 2019 года. Купить жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынке. Программа рассчитана до 1 июля 2023 года.

Лусине Баласян