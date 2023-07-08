Сокращение рождаемости в странах мира

Совсем недавно население Земли перевалило за 8-миллиардную отметку. При этом первого миллиарда оно достигло к началу XIX века, а последний набрало всего лишь за десять с лишним лет. Несмотря на это, пугающие прогнозы о том, что продолжающийся экспоненциальный рост приведет к полному истощению ресурсов планеты, похоже, не сбудутся. На фоне снижения рождаемости во многих странах мира темпы роста мирового населения будут снижаться и постепенно выйдут на плато. Как показало исследование портала Visual Capitalist, основанное на данных ООН, между 1950 и 2021 годами падение рождаемости в 49 самых густонаселенных странах мира составило от 86% (в Южной Корее) до 9% (в Демократической Республике Конго). В инфографике приводятся топ-20 стран исследования по падению рождаемости.

Россия оказалась в верхней части списка. По данным ООН, количество рождений на 1 тыс. населения в нашей стране сократилось на 67% — с 28,8 в 1950 году до 9,64 в 2021-м. Тенденция к спаду сохранилась и в 2022 году: по данным Росстата, родилось 8,9 на 1 тыс. человек. При этом самый низкий уровень рождаемости, по последним данным ООН, фиксируется в Южной Корее и Гонконге — менее 6 человек на 1 тыс. населения.