На Грязном острове в Петербурге построят жилой микрорайон

ГК «Страна Девелопмента» построит на территории острова Грязный в Кировском районе Санкт-Петербурга 110 тыс. кв. м. жилой недвижимости. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в пресс-службе компании.

Девелопер намерен построить дома до 13 этажей высотой не более 40 м жилой площадью 70 тыс. кв. м, а также 7,5 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости. Компания также обязуется возвести детский сад на 280 мест, школу на 850 учеников и поликлинику. Рядом с жилым комплексом планируют построить начальную школу с детским садом на 240 мест.

Помимо этого, на острове предполагается строительство гостиницы площадью 40,5 тыс. кв. м. Общая площадь нового микрорайона займет 8,6 га, на ней будут проживать около 4 тыс. человек. Эксперты оценивают объем инвестиций в проект в размере 17 млрд рублей.

Сейчас на острове Грязный располагается пустующий гидролизный завод «Петроспирт». Ранее «Ъ-СПб» писал, что 26 июня ЗАО «Петроспирт» подало уведомление о сносе 10 его промышленных корпусов. Комитет по градостроительстве и архитектуре инициировал обсуждения о выдаче разрешения на использование территории под застройку жилья. По актуальному генплану и правилам землепользования, объект находится в деловой зоне, что позволяет осуществлять жилую застройку только условно разрешенного вида использования.

Ленинградский гидролизный завод был открыт в 1935 году. На нем изготавливали этиловый спирт из древесины, дезинфицирующие средства и бытовую химию. Завод работал до недавнего времени.

Надежда Ярмула

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