В Петербурге снесут бывший Ленинградский гидролизный завод

ЗАО «Петроспирт» подало уведомление о сносе 10 промкорпусов на Грязном острове, пишет 26 июня «Деловой Петербург». Комитет по градостроительстве и архитектуре инициировал обсуждения о выдаче разрешение на использование территории под застройку жилья, они продлятся до 14 июля.

По актуальному генплану и правилам землепользования, объект находится в деловой зоне, что позволяет жилую застройку только условно разрешенного вида использования. Ранее, в 2022 году, «Петроспирт» просило признать землю жилой зоной, однако поправку не одобрили. Позже, в 2022 году, об этом просило и ООО «Специализованный застройщик "Остров"».

Однако согласно закону уведомление о сносе подается в случае планов без целей капитального строительства, отмечает градозащитник Олег Мухин. Он добавил, что в уведомлении о слушаниях прописаны планы по строительству многоэтажных жилых домов, что нарушает законодательство.

Ленинградский гидролизный завод был открыт в 1935 году. На нем изготавливали этиловый спирт из древесины, дезинфицирующие средства и бытовую химию. Завод работал до недавнего времени.

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