Ректор СПбГЭУ вошел в новый совет директоров «Газпрома»

Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев вошел в новый состав совета директоров «Газпрома». В совете он заменил экс-ректора РАНХиГС Владимира Мау, следует из заявления «Газпрома».
Пресс-конференция, посвященная 90-летию Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). Слева направо: генеральный директор АО "Императорский фарфоровый завод", член Попечительского совета СПбГЭУ Татьяна Тылевич, ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев и директор СПб филиала АО "Делойт и Туш СНГ", член Попечительского совета СПбГЭУ Шариф Галлеев, директор СПб филиала АО "Делойт и Туш СНГ" на пресс-конференции в Ректорском зале.
Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ
Соответствующее решение приняли акционеры холдинга в рамках годового собрания. Десять других действующих членов совета были переизбраны. Среди них председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, председатель совета директоров «Газпром» и спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, первый замгендиректора «Газпром экспорта» Михаил Середа, ректор РГУ нейти и газа имени И. М. Губкина и профессор Виктор Мартынов.
Новый совет избирается на три года. В него входят 11 человек.
Игорь Максимцев в 2022 году был переизбран ректором СПбГЭУ на новый срок. Вуз он возглавляет с 2006 года. В настоящее время господин Максимцев имеет степень доктора экономических наук и звание профессора. Он также является председателем общественного совета при комитете по внешним связям Петербурга, общественного совета Центрального района, зампредседателя экспертного совета по экономике ВАК РФ, отмечается на сайте СПбГЭУ.