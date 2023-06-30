«Даже в своих произведениях он упоминает бабочек 570 раз»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о главной страсти писателя — бабочках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Санкт-Петербург сегодня — Большая Морская улица, дом 47. Именно в этом особняке в 1899 году родился писатель Владимир Набоков. Здесь же находится его музей. Восемь раз Набокова выдвигали на получение Нобелевской премии, но ничего не вышло. Причем сам номинант, похоже, не особо убивался по этому поводу. Главной страстью всей его жизни были бабочки. Может, я и ошибусь, если назову его писательство всего лишь, простите, «пописыванием» на досуге. Если и так, то ошибусь не намного. Даже в своих литературных произведениях он упоминает бабочек 570 раз.

Еще в детстве в фамильном поместье Рождествено будущий автор «Лолиты» просыпался в предвкушении: какую новую бабочку он увидит сегодня? Мог бесконечно говорить о них, посвящал им стихи, рисовал, раскрашивал, как угорелый носился с сачком по оврагам. И с возрастом это не прошло. Наоборот… Он ловил бабочек в Швейцарии, во Франции, в Америке. Открывал новые виды, создавал коллекции, аккуратно отделял половые органы, изучал — это было важно. Изобрел даже специальный коктейль для ловли.

Вот рецепт: бутылка выдохшегося пива, два фунта сахара, немного рома. Перед самыми сумерками чистой кисточкой надо смазать стволы деревьев. И бабочки прилипнут — вы их увидите волшебно красивыми в свете фонаря. В Америке он научился искусно лишать их жизни, сдавливать грудку между большим и указательным пальцами. Ни в коем случае не брюшко, иначе вылезут кишки. В общем, бабочки были главными существами в жизни Набокова.

И вся любовь, весь интим исключительно в свободное от бабочек время. Говорят, он их даже пробовал на вкус. В его коллекции, которая хранится в Швейцарии, более 4 тыс. экземпляров. «…И умру я не в летней беседке от обжорства и от жары, а с небесною бабочкой в сетке на вершине дикой горы». Это он напророчил сам себе. В горах под Давосом Набоков упал. Пытался привлечь внимание туристов на фуникулере, махал им руками, но они подумали, что кто-то развлекается, и просто помахали в ответ. Его спасли, но здоровье резко ухудшилось, и вскоре его не стало.