Лавров: украинские дети могут вернуться из России домой к родителям

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская сторона не скрывает имена украинских детей, вывезенных в Россию. Все эти дети могут вернуться к своим родителям, если те объявятся, добавил министр. По его словам, многие из них уже вернулись домой к своим родителям и семьям.

«Нас очень волнует судьба детей, которые оказываются в зонах конфликтов… Все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает. И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имею полное право этих детей забрать»,— сказал министр на брифинге.

Министр напомнил, что в Россию въехало более пяти млн украинских беженцев, из которых более 700 тыс. были детьми. «Только две тысячи — это воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые были эвакуированы вместе с персоналом, с воспитателями этих учреждений»,— отметил господин Лавров.

От отметил, что около 300 украинских детей устраивали в российские семьи, но это было не усыновлением. «Да, действительно, около трех сотен, по-моему, детей были устроены в семьи, причем, это было не усыновление, а временная, предварительная опека, или временное попечительство. Такая форма была выбрана специально для того, с учетом того, что могут объявиться родители, и конечно эти родители будут иметь все возможности своих детей забрать, если они в этом заинтересованы»,— подчеркнул министр.

Осенью 2022 года уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук говорила, что в Россию были депортированы 11 тыс. детей. Госдепартамент США в своем февральском отчете обвинил Россию в «незаконных усыновлениях и депортациях, что является грубым нарушением четвертой Женевской конвенции». В марте МУС в Гааге выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, предъявив им подозрение в содействии «незаконному вывозу украинских детей на территорию Российской Федерации».

В Кремле не согласны называть эвакуацию детей депортацией. На апрельском заседании Совбеза ООН по вопросу эвакуации детей из зоны российско-украинского военного конфликта Мария Львова-Белова говорила, что 2 тыс. детей из украинских сиротских домов эвакуировали в Россию из-за военных действий, 1,3 тыс. из них вернулись в детские дома, а остальные дети живут в приемных семьях исключительно с согласия самих детей.

Что происходит после ввода войск России на Украину — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина