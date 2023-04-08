Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Украины сообщили о возвращении 30 детей, вывезенных из зон боевых действий

Основатель гуманитарной организации «Спасем Украину» Николай Кулеба сообщил, что на Украину вернулся 31 ребенок. Ранее эти дети были вывезены из зоны военного конфликта в Россию, теперь они воссоединились со своими украинскими семьями.

Предыдущая фотография

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Следующая фотография
1 / 10

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

«Сейчас пятая спасательная миссия близится к завершению. Это было особенное мероприятие из-за количества детей, которых нам удалось вернуть, а также из-за его сложности»,— сказал Николай Кулеба, его слова приводит агентство Reuters.

Власти Украины называют перемещение детей из зон вооруженного конфликта на российские территории депортациями. По оценкам Министерства реинтеграции Украины, с 24 февраля 2022 года в Россию было вывезено около 19 500 детей. Власти России отрицают обвинения и настаивают, что детей вывезли для их безопасности.

С претензиями в адрес России по вопросу эвакуации детей выступала не только Украина, но и, например, США. 14 февраля Госдепартамент США опубликовал отчет, в котором обвинил Россию в «незаконных усыновлениях и депортациях, что является грубым нарушением четвертой Женевской конвенции». В середине марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в содействии «незаконному вывозу украинских детей на территорию Российской Федерации».

6 апреля на площадке Совбеза ООН состоялось неформальное заседание по вопросу эвакуации детей из зоны российско-украинского военного конфликта. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что не российские власти, а западные страны отбирают детей у родителей. По словам господина Небензи, в Германии у украинских семей изъяли порядка 80 детей. «То же самое происходит в Испании и Португалии. Число пострадавших измеряется сотнями»,— говорил постпред на заседании.

Подробнее о том, как прошло заседание Совбеза ООН по вопросу эвакуации детей из зон боевых действий,— в материале «Это диалог глухого со слепым».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...