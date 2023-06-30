Нижегородская область поможет восстановить дороги в донецком Зугрэсе

В подшефном городе Зугрэсе Нижегородская область обязалась восстановить 11,6 км улично-дорожной сети, сообщили в министерстве транспорта Донецкой народной республики (ДНР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Силами региона восстановят семь улиц, ремонт уже завершен на четырех объектах протяженностью 6,6 км, отметил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин. «Благодарим нижегородских коллег за помощь в восстановлении дорожного хозяйства, жители республики ждут хороших и, главное, безопасных дорог», — заявил господин Тужилин.

Нижегородская область также взяла шефство над Харцызском, где восстанавливает инфраструктуру. Губернатор Глеб Никитин докладывал Владимиру Путину, что областной бюджет потратил 2,1 млрд руб. на восстановление города-побратима в ДНР.

Владимир Зубарев