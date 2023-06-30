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Коммерсантъ FM
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Сенатор Шейкин предложил создать аналог ОСАГО для IT

В России нужно создать страховку для компаний на случай кибератак и утечек данных — аналог «ОСАГО для IT», заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. По его словам, такие рекомендации направили в Минцифры и Центробанк.

Артем Шейкин

Артем Шейкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Артем Шейкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Создание рынка страхования от киберугроз в России — важная инициатива, которая может существенно улучшить кибербезопасность в стране. Подобно тому, как ОСАГО обеспечивает финансовую защиту автомобилистов в случае ДТП, страхование от киберугроз будет обеспечивать защиту компаний в случае кибератак и утечек данных»,— сказал Артем Шейкин «РИА Новости».

Господин Шейкин добавил, что Минцифре и Центробанку рекомендовали рассмотреть создание новых механизмов «софинансирования затрат объектов критической информационной инфраструктуры путем введения страхования киберрисков».

По его словам, это будет «ОСАГО для IT», которое поможет смягчить потенциальные финансовые потери и снизить риски для граждан и компаний. Артем Шейкин также считает, что такая страховка улучшит безопасность в сети и будет стимулировать компании принимать дополнительные меры по защиты IT-структур.

Артем Шейкин заявил, что для подобной страховки необходимо разработать четкие правила и стандарты для оценки рисков и установки премии для страховых полисов, обеспечить обмен информацией о кибератаках и уязвимостях между компаниями и страховщиками для более точного определения рисков и разработки соответствующих полисов.

«На мой взгляд, все эти аспекты необходимо "зашить" в федеральный закон, регулирующий новые виды добровольного и обязательного страхования — страхование киберрисков»,— сказал он.

Ранее «Ъ» писал, что в Совфеде выступили за создание межотраслевого центра обеспечения кибербезопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) телеком-отрасли, банков, ТЭКа и т. д. По мнению сенаторов, для противодействия кибератакам компаниям нужен «более профильный подход».

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнесу рекомендован ЦК».

Олеся Павленко

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