Лавров о мятеже ЧВК «Вагнер»: громче чем передрягой это трудно назвать

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что если у кого-то на Западе есть сомнения в стабильности в России на фоне мятежа, это их проблемы. По его словам, Россия всегда выходила из передряг более сильной. Так будет и в этот раз, подчеркнул министр.

«Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы»,— сказал господин Лавров.

«Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной»,— уточнил министр.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по тыловым лагерям его компании. Он объявил «марш справедливости» против «тех, кто уничтожает русских солдат». ФСБ возбудила уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ), которое было прекращено через три дня. 24 июня наемники «Вагнера» заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».