Движение за МКАД

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о местах в непосредственной близости от Москвы, куда можно поехать отдохнуть как на пару дней, так и в полноценный отпуск.

Гостевой комплекс Roka Park Сollection

Московская область, Кучино, улица Рябушинского

Место с философией «красота — рядом» и предложением перезагрузки без дальних путешествий на край земли. В гостевом комплексе смешаны архитектурные тренды разных стран: «Российская Империя» в стиле русского классицизма, «Испания» со средневековыми линиями и холмистыми пейзажами, «Центральная Европа» с треугольными крышами, есть также «Англия», лавандовая «Франция» и «Америка» в стиле лофт. Стены номеров украшают работы венгерского художника Чарльза Рока — портреты, лесные поляны, цветы как гармония повседневности, которую нужно уметь рассмотреть. В отеле собрана самая большая частная коллекция художника.

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Рестораном в Roka Park управляет шеф-повар Артем Юдаков (до этого руководил кухней в пятизвездном отеле Karman`s в Светлогорске) — он придумал разнообразное меню с акцентом на comfort food и миксом русского с итальянским, а по субботам шеф устраивает барбекю под открытым небом.

Из развлечений в Roka Park — открытый подогреваемый бассейн, петанк, пинг-понг. В ближайшей перспективе — открытие спа. По плану это будет отдельный двухэтажный комплекс в лесу с крытым бассейном, сауной, хаммамом и массажными кабинетами. Сейчас в номерах отеля для гостей предлагается итальянская косметика Comfort Zone, поэтому ожидается, что и в спа будут работать на знакомых средствах бренда. В новом комплексе предусматривается открытие еще нескольких номеров, но в каком стиле они будут созданы — пока не раскрывается.

Radisson Residences, Zavidovo & Radisson Resort

Тверская область, деревня Вараксино, Тверской бульвар, дом 2

Добраться до национального парка «Завидово» можно примерно за час: на машине по трассе М-11 или скоростным электропоездом «Ласточка», который отправляется с Ленинградского вокзала. Парк «Завидово» является особо охраняемой природной территорией федерального значения, и на его территории расположен курорт Radisson Residences с прогулочными и веломаршрутами, яхтенной мариной, песчаным пляжем, центром водных видов спорта, теннисным кортом, банным комплексом и своим гольф-полем. Здесь проводятся ежегодные общероссийские соревнования по триатлону, по сап-серфу, фестивали по виндсерфу и вэйкбордингу, любительские клубы устраивают забеги, проводят соревнования по баскетболу и теннису.

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Все оборудование дают в аренду, уличные спортивные площадки находятся в свободном доступе, для желающих есть индивидуальные или групповые тренировки с тренером. В отеле находится отдельная термальная зона с панорамным бассейном с джакузи, финской и травяной саунами, турецким хаммамом. Спа-центр Crystal Spa был полностью реновирован в апреле 2023 года и предлагает релакс-программы для снятия мышечного напряжения, восстановления физического и эмоционального состояния. Здесь работают на французской косметике Phytomer, есть аутентичные балийские и тайские спа-ритуалы.

Парк-отель «Бухта Коприно»

Ярославская область, Рыбинский район, Погорельский сельский округ, деревня Ясенево, дом 103

Три часа на поезде с Ярославского вокзала или около пяти за рулем — и вы на берегу Рыбинского водохранилища в районе знаменитых городов Мышкина и Углича. В «Бухте Коприно» 42 коттеджа на территории заповедного леса, можно поселиться в номере-каюте с видом на воду на дебаркадере «Ковчег» или в домике «Гранвилл»: компактные студии в стиле «номер в лесу», удобные для отдыха небольшой семьей. В августе ожидается открытие нового корпуса на 127 номеров.

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Велнес-центр «Бухты» — это отдельная термальная зона с саунами, хаммамом, комплексом русских бань из кедра, с открытым бассейном. В банном комплексе есть авторские программы парения, оздоровительные пилинги и спа-процедуры. Для работы мастера используют только натуральную косметику, а своей целью здесь ставят восстановить внутренние силы и обрести баланс с природой. В отеле работают теннисные корты, есть отдельный тренажерный зал с кардиозоной и оборудованием для функционального тренинга, проводятся занятия йогой. Для любителей прогулок тут придумали целую программу с аудиогидом: гулять можно целый час по лесу и слушать про необычные растения и птиц, благо территория позволяет: собственно лес состоит из двух частей — «Ближний Парк» на 12 га и «Заповедный лес» на 55 га.

Ирина Кириенко