Центробанк не видит рисков финансовой стабильности в ослаблении рубля

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля, сообщил заместитель председателя Алексей Заботкин, курирующий денежно-кредитную политику. По его словам, регулятор учтет, как ослабление рубля влияет на инфляцию на заседании совета директоров 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Заботкин

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Алексей Заботкин

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

«Рисков для финстабильности мы не видим, но, безусловно, динамика курса будет учтена на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке в части уточнении влияния обменного курса на динамику инфляции в этом году»,— сказал Алексей Заботкин на пресс-конференции в Новосибирске (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Заботкин напомнил, что курс рубля — плавающий и определяется потоками платежного баланса, сейчас он отражает падение цен на российский экспорт. «Обращаем внимание, в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз, и мировые цены, даже не оглядываясь на те дисконты, которые применяются по отношению к мировым ценам на товары российского экспорта. И курс отражает это ухудшение во внешних условиях»,— объяснил он.

На сегодняшних торгах на Мобирже курс доллара поднялся выше 88 руб. впервые с 29 марта 2022 года. Падение рубля ускорилось на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. Утром в день мятежа курсы превышали биржевые показатели по доллару и евро на 10–13 и 12–14 руб. Ранее господин Заботкин говорил, что ЦБ может поднять ставку на заседании 21 июля.

Подробности — в материале «Ъ» «Мятежные курсы».

Анастасия Ларина