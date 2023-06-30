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Коммерсантъ FM
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Курс доллара превысил 88 рублей впервые с марта 2022 года, евро выше 96 рублей

Курс доллара поднялся выше 88 руб. на торгах на Мосбирже впервые с 29 марта 2022 года. К 9:32 доллар торгуется по курсу 88,4 руб./$, подорожав на 0,99% с закрытия торгов вчера, 29 июня, вечером.

Евро к 9:32 торгуется по курсу 96,1 руб./€, подорожав с закрытия торгов на 1,86%. Курс юаня вырос до 12,1617 руб./юань, увеличившись на 1,93% с закрытия торгов.

Рубль стал снижаться на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. В понедельник, 26 июня, на открытии торгов на Мосбирже курс превышал 86 руб. впервые с 30 марта 2022 года, евро — 94 руб. впервые с 25 апреля.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Олеся Павленко

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