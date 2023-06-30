В Екатеринбурге опекуну погибшего ребенка предъявили обвинения в убийстве и истязаниях

В Екатеринбурге опекуну погибшего шестилетнего Далера Б. Веронике Наумовой, фигурантке дела об убийстве мальчика, предъявили обвинение. Как сообщили в пресс-службе управления СКР по Свердловской области, помимо обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) в ходе расследования установлено, что в действиях обвиняемой усматриваются истязание (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и мошенничество при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).

Установлено, что женщина систематически избивала мальчика, при этом получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. После смерти Далера женщина на протяжении нескольких месяцев продолжала получать выплаты, не уведомив о случившемся органы опеки. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Напомним, об исчезновении Далера Б. стало известно в понедельник, 26 июня. В крупномасштабной операции по поиску пропавшего мальчика было задействовано свыше 1,5 тыс. человек. Рано утром 29 июня тело ребенка нашли в сумке doc/6070362, которая находилась на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе в 300 м от его дома. По данным следствия, мальчик скончался еще несколько месяцев назад.

Уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявляла, что не понимает, как органы опеки несколько месяцев не могли заметить пропажи мальчика. Кроме того, госпожа Мерзлякова сообщила, что приемный отец Далера Б. вскоре должен вернуться со спецоперации.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ» Мальчика нашли через месяцы после смерти.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург