Мальчика нашли через месяцы после смерти

В Екатеринбурге после трех дней поисков нашли мертвым пропавшего мальчика. Его опекун рассказывала, что шестилетний Далер исчез только на днях, однако, по данным следствия, ребенок скончался еще несколько месяцев назад. Возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего и халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего. В совершении убийства подозревается его опекун. По данным СМИ, во время допроса женщина сказала, что мальчик погиб в результате несчастного случая — утонул в ванной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стихийный мемориал возле дома, где жил Далер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Стихийный мемориал возле дома, где жил Далер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Информация об исчезновении в Екатеринбурге шестилетнего Далера появилась на страницах поисковых отрядов и в СМИ 26 июня. Сообщалось, что ребенок ушел из дома в 32-м военном городке утром 26 июня и не вернулся. Мальчик рос в многодетной семье, где кроме него было еще пятеро детей: трое кровных, двое приемных. Опекун мальчика Вероника Наумова рассказала, что Далера взяли под опеку вместе с его родной сестрой в 2019-м, когда ему было два года.Кроме того, по ее словам, у ребенка было подозрение на шизофрению.

В поисках пропавшего мальчика участвовали свыше 1,5 тыс. человек, в том числе следователи Главного управления криминалистики СКР, региональных управлений МВД и МЧС России, УМВД по Екатеринбургу, волонтеры и жители города. Ребенка искали во дворах, торговых центрах, подвалах и на чердаках. Водолазы осмотрели дно водоема на Вторчермете (район Екатеринбурга), а спасатели с помощью беспилотника обследовали лесопарк. Начальник полиции Екатеринбурга Максим Метелица заявил, что правоохранители проверяли на причастность к исчезновению мальчика всех ранее судимых.

К вечеру 27 июня следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вечером 28 июня по подозрению в причастности к исчезновению ребенка задержали Веронику Наумову. На третий день поиска шестилетний Далер был найден мертвым.

Тело ребенка обнаружили рано утром 29 июня в большой сумке на территории гаражного комплекса недалеко от дома, где он жил. По данным следствия, его смерть наступила еще несколько месяцев назад.

«Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика»,— так прокомментировал ситуацию глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Причина смерти ребенка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стихийный мемориал возле гаража, где нашли тело мальчика

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Стихийный мемориал возле гаража, где нашли тело мальчика

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После обнаружения тела следователи возбудили еще одно уголовное дело — о халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СКР Анатолий Надбитов уточнил, что факт гибели ребенка был скрыт опекуном от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, однако и сами сотрудники не интересовались условиями жизни мальчика.

В ходе допроса Вероника Наумова заявила, что смерть ребенка наступила в результате несчастного случая — он утонул в ванной. По словам женщины, после трагедии она испугалась и решила спрятать тело.

Пресс-служба регионального СУ СКР опубликовала видеофрагмент допроса Вероники Наумовой. На нем опекун заявила следователям, что считает свое задержание несправедливым.

Последние фотографии с Далером Б. на странице Вероники Наумовой в сети «ВКонтакте» были опубликованы в начале декабря. Ребенка нет на общих снимках семьи в преддверии Нового года.

Отец семейства участвует в специальной военной операции. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что опекун вернется в Екатеринбург 30 июня: «С ним будет работать Следственный комитет, будут выясняться все обстоятельства… Опекаемые дети должны быть под особым вниманием органов опеки. Если отец служит на СВО, то опека должна этой семье помогать». Она уточнила, что сейчас дети изъяты из семьи подразделением по делам несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков заявил, что сигналы о неблагополучии в многодетной семье были, но «преступная халатность, бездействие со стороны сотрудников органов системы профилактики привели к трагическому финалу».

Катерина Якушева, Екатеринбург